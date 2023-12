Fonte: iStock Photo Finisce in ospedale dopo un incidente, il cane l'aspetta e si ritrovano

Ci sono amori difficili da spiegare, puri e totali, che non hanno bisogno di nulla per resistere al tempo, ma solo di presenza e cura. È l’amore che unisce gli animali domestici con i propri umani adottivi e a raccontarlo sono le tante storie che, chi convive con loro lo sa, scandiscono la vita quotidiana.

Alcune, però, sono talmente straordinarie da finire sulle pagine dei giornali, perché sono la prova che l’affetto è capace di superare anche le prove più difficili, come quella della lontananza.

La bella storia che ci regala questo Natale vede come protagonisti una signora toscana e il suo cane, separati da un incidente, che si sono potuti riabbracciare dopo giorni di distanza e di preoccupazione.

L’incidente li separa, ma il cane la aspetta per giorni

Possiamo solo immaginare il senso di smarrimento che deve aver provato il cane di una signora dopo che, mentre viaggiavano insieme in Toscana lungo l’Aurelia in direzione Grosseto, si sono ritrovati coinvolti entrambi in un incidente. I soccorsi hanno subito portato la donna in ospedale, mentre l’animale è fuggito spaventato.

L’inizio di questa storia natalizia poteva avere un epilogo ben diverso, ma le cose alla fine sono andate bene per entrambi. La signora anziana, infatti, è stata portata in ospedale dove è stata curata. Del cane, però, non vi era traccia e, quando lei ha iniziato a sentirsi meglio, ha comprensibilmente chiesto notizie su di lui.

La preoccupazione, immaginiamo, era tanta, ma gli agenti della polizia stradale di Orbetello a quel punto hanno iniziato a cercarlo, mentre svolgevano le normali attività della loro giornata lavorativa.

La storia, poi, ha avuto il suo lieto fine diventando l’esempio perfetto di cosa significa la parola amore e come questa possa essere declinata in tanti modi diversi nella vita di una persona. L’affetto che lega alle persone e quello che si prova per i propri animali. Ricambiati, come si evince da quanto accaduto al cagnolino della signora. Infatti, è stato ritrovato sul luogo dello scontro, dove girava dal momento dell’incidente in attesa del ritorno della sua umana adottiva.

L’epilogo più bello per il cane e la signora

A trovare il cane di piccola taglia, proprio dove era avvenuto il sinistro, sono stati gli agenti che hanno subito cercato di avvicinarsi, ma invano. A quel punto è stato reso necessario l’intervento di un’altra persona, della famiglia della signora, che è si è presentata sul posto insieme agli agenti. Qualche coccola per far passare lo spavento e poi, finalmente, cane e padrona si sono potuti rivedere dopo giorni di lontananza.

Una storia che ha avuto l’epilogo più bello e che ci dice tanto sul rapporto che si può instaurare tra umani e animali domestici: non importa che siano gatti, cani o altro, l’affetto viene espresso a modo proprio ed è sempre potente e sincero.

I due, quindi, si sono potuti ritrovare e, quello che sembrava avere la potenzialità per diventare un Natale doloroso, si è trasformato in una delle più belle storie a lieto fine. E la stampa è piena di notizie così, che dimostrano il legame speciale e profondo che si instaura tra un animale e il suo padrone: un amore capace di attesa e di costanza.