7 modi in cui il tuo cane ti dice che ti ama

editato in: da

I cani sono creature ricche e articolate che provano tante emozioni e sentimenti.

L’amore è uno di quelli. Noi umani vogliamo sapere di essere amati e siamo abituati a sentir pronunciare il famoso binomio di parole Ti Amo che dalle labbra dei cani, però, nonostante le loro grandi capacità, non escono.

Un bel pasticcio. I cani ci amano, noi vogliamo sapere che ci amano, loro non possono dircelo nel modo per noi più immediatamente comprensibile, come si fa?

Facilmente :) Si tratta solo di capire come esprimono il loro amore. Ecco 7 modi in cui i cani esprimono il loro amore:

Leccano

I cani leccano per diversi motivi, uno dei quali è dire Ti Amo.

Da te sì, da altri no

Per me questa è tra gli aspetti più commoventi della relazione del cane con gli umani che ama. Dalle persone che amano, i cani accettano cose che da altri non accettano. Per ogni cane, visto che ogni cane è unico, quel qualcosa è diverso. Per il mio Eduard ad esempio era guardargli le orecchie – nessuno poteva, solo io. Oban, invece, che ha una bolla prossemica enorme, che soffre essere avvicinato e toccato, da chi ama si fa abbracciare, coccolare, stringere, addirittura prendere in braccio.

La coda a elicottero

I cani scodinzolano, lo sanno tutti. Meno noto è che ci sono tanti modi di scodinzolare che hanno diversi significati. Uno scodinzolio generalmente riservato alle persone amate è quello ‘a elicottero’, in cui la coda del cane ruota in circolo.

Si impegnano per te

Un aspetto normalmente non considerato dei cani è che hanno il loro carattere e la loro personalità per cui chi prende un cane dà inizio ad una relazione con un individuo che è se stesso e ha le sue caratteristiche, non con un peluche o con un pongo malleabile secondo i propri desideri. Detta sinteticamente (sorpresa!), il cane che entra nella propria vita può essere diverso da come lo si immaginava o addirittura desiderava. Accettarlo e amarlo per chi è un passo fondamentale, a volte faticoso, della relazione. Un aspetto molto bello è che lo sforzo non è a senso unico. Un modo in cui i cani manifestano il loro amore è impegnandosi per chi amano, sforzandosi di essere e comportarsi come loro vogliono.

Ti seguono ovunque

Per alcuni cani nemmeno il bagno è sacro. Il seguire i proprietari ovunque vanno, anche quando si spostano di pochi metri in casa, è una manifestazione di amore e attaccamento.

Ti sorridono mentre ti guardano

Sembra che Audreay Hepburn abbia detto che la bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore. Lo stesso si può direi dei cani che con lo sguardo dicono Ti Amo ai loro umani.

Si mettono vicino a te

Ci sono gli esuberanti che ti devono sempre dire che ti amano saltandoti addosso, quelli che non possono pensare ci sia nemmeno un centimetro di distanza tra te e loro, quelli che si stendono a pancia in su di fronte a te, quelli che si appoggiano alle gambe, quelli che non amano il contatto fisico ma quando hanno da scegliere un posto in cui stare, scelgono dove sei te, sobriamente rispettosi degli spazi di ognuno ma vicini e quanto amore rivela quella scelta, più di mille parole. Il mio Oban è uno così. Non sia mai che uno lo tocchi, ma quando lavoro viene da me, si accoccola a fianco della scrivania e con quello mi dice, ti amo, umana.