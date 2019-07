Comprano una villa per stare insieme tutta la vita: la scelta di 7 amiche

editato in: da

Si dice “Chi trova un amico, trova un tesoro”, ma non è poi così scontato visto che si possono avere tanti conoscenti ma pochi amici “veri”. L’amicizia, quella vera e sincera, è difficile da trovare e richiede tanto impegno, ma quando la si incontra, la si riconosce subito.

Avere qualcuno su cui poter sempre contare è fondamentale, ma non è facile trovare quella persona. Una vera amicizia nasce soltanto quando c’è fiducia reciproca. Esserci nel momento del bisogno, dimostrare di tenere all’altra persona, ascoltarsi reciprocamente, gioire insieme, litigare, poiché conoscersi vuol dire anche scontrarsi: questi sono tutti aspetti fondamentali di un’amicizia solida e duratura nel tempo.

Quando si vive un rapporto di amicizia di questo genere, si ha voglia di condividere tutto, in qualche caso anche la vita. Ed è quello che è successo a 7 amiche in Cina, che hanno deciso di realizzare un grande sogno: comprare una casa e andarci a vivere insieme.

All’inizio era solo uno scherzo – così hanno raccontato in un video su YouTube -, una di quelle cose che si pensano e si dicono senza darci troppo peso ma in realtà lo scherzo ha preso forma. Le 7 ragazze, unite da questo rapporto d’amicizia che dura da ben 20 anni, hanno lavorato sodo e insieme sono riuscite a raccogliere mezzo milione di euro per comprare una casa in mezzo alle risaie, nella periferia di Guangzhou, a Hong Kong.

Sempre insieme l’hanno ristrutturata e l’hanno resa una splendida villa su due piani, un vero e proprio modello per molti designer. Luminosa, come la loro amicizia, e spaziosa per consentire ad ognuna di loro di condividere la quotidianità. La loro villa vuole essere una promessa, un patto d’amore, perché in fondo l’amicizia altro non è che una delle tante forme dell’amore. Qualcosa da proteggere, qualcosa a cui prestare attenzioni giorno dopo giorno, come una pianta che cresce lentamente e ha bisogno delle nostre cure.

Le 7 amiche davanti alla villa – Fonte: Youtube