Sentirsi Cleopatra ogni giorno, il Dono dei Re che arriva dall’Oriente ha stregato anche Aitana

Poche note per riportarci indietro nel tempo: l'accordo orientale, e seducente, del profumo di nicchia che ha conquistato la star spagnola

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IPA Aitana

Arriva dall’Oman e dentro il flacone custodisce una laccatura rosa. È la fragranza che Aitana indossa ogni giorno, e a svelarla è stato un video sul suo canale YouTube. Si chiama Guidance 46 di Amouage.

La cosa fa sorridere, perché da anni Aitana presta il volto alle campagne di un’altra casa cosmetica. Il profumo di Aitana, quello della vita vera lontano da flash e servizi fotografici, porta la firma di una maison mediorientale che gli appassionati nominano quasi con riverenza. Ma dietro quel flacone si nasconde una storia lunghissima, fatta di sultani, spezie dosate con cura e perfino di una regina d’Egitto.

Guidance 46 di Amouage, storia e note del profumo di nicchia creato in Oman

Torniamo un po’ indietro nel tempo, precisamente al 1983. Siamo nel Sultanato dell’Oman. È qui che la famiglia Albusaidi fonda Amouage, con l’idea chiara di creare essenze degne di un omaggio regale, proprio un dono dei re che la maison si porta dietro ancora oggi.

Nel 2023 esce Guidance e in pochi mesi diventa un piccolo culto tra i collezionisti. L’anno dopo, a giugno 2024, arriva la sua versione più intensa, Guidance 46, firmata dal naso Quentin Bisch insieme al direttore creativo Renaud Salmon. Bisch decide di tenere intatta la formula di partenza, arricchendola con nuovi ingredienti fino a portare gli oli profumati al 46%. Ecco da dove viene quel numero. Il risultato è un extrait unisex celestiale che resta addosso per ore.

Sulla pelle si parte con pera matura, nocciola, mandorla amara, acqua di rose e pepe rosa, con un filo d’incenso a dare armonia olfattiva. Poi arrivano rosa, osmanto, zafferano e gelsomino sambac. Alla fine restano sandalo, vaniglia, ambra grigia e labdano, cioè il trio rosa, incenso e ambra grigia, il sentore di paradiso che la Maison usa sempre come timbro finale. Il conto? Circa 500 euro per 100 ml di questo profumo di nicchia.

Il profumo di Aitana e l’effetto Cleopatra: cosa racconta di lei (e di Plex)

Chi ha festeggiato più di tutti è stato Adrián Carrera, divulgatore di fragranze con un seguito notevole su Instagram. Appena ha saputo della passione della cantante ha pubblicato un video tutto entusiasmo, e a S Moda ha raccontato di aver finito qualcosa come sedici flaconi di Guidance.

Per Carrera, Amouage resta il punto di riferimento della profumeria di oggi. Quella pera dal sapore quasi liquoroso gli richiama alla mente Cleopatra davanti allo specchio, incantata da sé stessa. E nella scelta di Aitana disegna invece il ritratto di una donna che ha fatto pace con la propria identità per vedersi finalmente sensuale, sicura, decisa a farsi vedere così com’è.

Siamo però di fronte anche un cambiamento più ampio che riguarda il settore. Salmon ha osservato che il profumo di lusso sta uscendo dal cassetto delle grandi occasioni poiché in Europa, negli Stati Uniti e perfino tra gli adolescenti cresce sempre di più la voglia di un’essenza speciale da indossare tutti i giorni. I conti della maison lo confermano, con una crescita del 24% nel 2023 e oltre 200 milioni di dollari di vendite al dettaglio.

E la passione, a quanto pare, è di coppia. Il fidanzato youtuber Plex ha un debole per Dionisio di Tiziana Terenzi, una fragranza che supera i 400 euro. Se amate la storia, avrete colto subito la coincidenza: Marco Antonio si faceva chiamare il nuovo Dioniso, e Cleopatra andò a incontrarlo a Tarso su una nave che spargeva profumo fino alle rive. Più di duemila anni dopo il copione si ripete.