Lo Zecchino d’Oro si farà: la data della finale e chi conduce

La 64ª edizione dello Zecchino d’Oro si farà! Dopo un periodo di stop a causa Covid, il Festival dei bambini era tornato a maggio scorso con la 63 ª edizione che era stata appunto rimandata in via straordinaria per la prima volta nella storia del Festival (qui la notizia). Anche tra pochi giorni il Festival riprenderà sul piccolo schermo per rallegrare i pomeriggi e la domenica dei bambini e, perché no, anche degli adulti che sicuramente non hanno mai dimenticato le canzoni che da piccoli cantavano davanti alla tv.

I conduttori dello Zecchino D’Oro e quando andrà in onda

Dopo il grande successo della precedente edizione andata in onda a maggio 2021, questa volta alla conduzione del Festival dei bambini non ci sarà più l’amatissimo volto di Mara Venier, la zia di tutta Italia, che nella precedente edizione era stata accompagnata dall’altrettanto amatissimo Carlo Conti.

Quest’anno il presentatore storico di Tale e Quale Show, Carlo Conti, sarà solo e condurrà la puntata finale dello Zecchino D’Oro su Rai Uno che andrà in onda domenica 5 dicembre, subito dopo Domenica In, mentre i primi due appuntamenti andranno in onda il 3 e il 4 dicembre 2021 e vedremo alla conduzione Francesca Fialdini, conduttrice televisiva e radiofonica, e Paolo Conticini, già in precedenza alla conduzione dello Zecchino d’Oro, ma sicuramente meglio conosciuto per le sue doti attoriali in film come Natale sul Nilo di Neri Parenti o Vacanze di Natale 2000 di Carlo Vanzina. Le prime due puntate dello Zecchino d’Oro verranno trasmesse al posto de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano.

Le canzoni dello Zecchino d’Oro

Manca ancora poco prima di poter ascoltare le nuove canzoni di questa edizione, ma già sappiamo che tra gli autori ci sono molti nomi noti del panorama della musica italiana come ad esempio quelli di Claudio Baglioni, Marco Masini e Giovanni Caccamo, i quali hanno preso parte alla stesura dei testi per la 64 ª edizione dello Zecchino D’Oro.

Le canzoni in gara saranno le seguenti: Superbabbo, La filastrocca delle vocali, Auto rosa, Potevo nascere gattino, Ali di carta, Bartolo il barattolo, Il ballo del ciuaua, Ri-cer-ca-to, Riccio capriccio, Reggaetonno, Clap clap, NG New Generation, La pancia, Ci sarà un po’ di voi.

Gli appuntamenti per la 64ª edizione dello Zecchino D’Oro sono quindi venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 su Rai Uno.