Wendy e Sam, il matrimonio in Toscana della coppia italo-inglese amata sui social

Wendy e Sam, iconica coppia social, sono convolati a nozze in un bellissimo matrimonio sulle colline toscane

Fonte: Instagram Wendy e Sam

Tra le cose che amiamo sbirciare sui social, sicuramente le lunghe e felici storie d’amore sono ai primi posti della classifica, soprattutto quando a viverle sono persone allegre e capaci di tenerci compagnia con momenti di vita leggeri e divertenti.

Tra i più seguiti e amati ci sono Wendy e Sam, la coppia italo-inglese che su Instagram e TikTok ci regala momenti di vita quotidiana tra risate, lezioni di italiano a volte e tanto amore: i due, dopo una bellissima proposta matrimonio, hanno finalmente coronato il loro sogno con una cerimonia da favola in Toscana.

Il matrimonio da sogno di Wendy e Sam

Dopo mesi di preparativi ed emozioni condivise con i propri follower, il grande giorno di Wendy e Sam è finalmente arrivato: il 28 maggio 2025, tra le dolci colline della Toscana, la coppia si è scambiata il “sì” in una cerimonia che sembrava uscita da una favola moderna.

La Tenuta Corbinaia, immersa nella campagna fiorentina, ha fatto da sfondo a una giornata da sogno, dove i due hanno potuto festeggiare il loro amore con amici, parenti e — naturalmente — la loro community online. Tradizione italiana e spirito british si sono incontrati di nuovo, questa volta con un tocco social che ha fatto impazzire i fan.

Sui loro canali, i due neosposi hanno postato alcuni dettagli del loro giorno più bello: un carosello di foto che li vede davanti a un meraviglioso arco di fiori, emozionati mentre si scambiano le promesse, circondati da petali, sorrisi e l’affetto delle persone più care.

Il momento più iconico? Il bacio, quando nell’aria sono esplosi i colori dell’arcobaleno: un effetto wow che ha reso ancora più memorabile l’atmosfera già carica di emozione. Wendy era raggiante, con un abito a maniche lunghe in pizzo che richiamava i fiori del décor, impreziosito da un elegantissimo scollo.

Un bellissimo regalo anche per i fan che li seguono da sempre, e che hanno vissuto questo momento con entusiasmo e affetto. I commenti sotto ai post della cerimonia parlano chiaro: congratulazioni, cuori, lacrime di gioia e parole dolcissime per una coppia che, nel tempo, proprio come Raissa e Momo, è riuscita a entrare davvero nel cuore di tanti.

In molti si sono detti felici di vederli fare questo grande passo, come se Wendy e Sam fossero due amici di lunga data, da cui si è potuto osservare, tra una risata e un video divertente, non solo la bellezza della loro relazione, ma anche alcuni preparativi emozionanti di questo giorno speciale.

La storia d’amore tra Sam e Wendy

La storia d’amore tra Wendy e Sam nasce nel Regno Unito: Wendy, originaria di Padova, nel corso dei suoi studi in Inghilterra si era trasferita a Birmingham, città natale di Sam. I due si sono conosciuti mentre lavoravano entrambi all’Apple Store. Un colpo di fulmine per lui, un’intesa più lenta per lei che, nel corso del tempo è diventata una bellissima storia d’amore.

Durante il lockdown, infatti, hanno iniziato a postare contenuti su TikTok e Instagram: video ironici, sketch sulla vita di coppia, Sam che prova a parlare italiano, momenti teneri e divertenti. Il loro stile spontaneo e genuino ha conquistato il pubblico e, oggi, il loro profilo è tra i più seguiti della scena italo-brit. Nel marzo 2024 è arrivata la proposta di matrimonio e nel 2025 il grande sì in Toscana. Dalla tech zone al “per sempre”, sempre con il sorriso.