Wanda Nara, le altre mamme si ribellano: “Chiesta l’espulsione dei cinque figli”

Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara non riesce proprio a stare lontana dai guai. Nel trambusto mediatico che da mesi la vede protagonista, è ora emerso un nuovo conflitto, questa volta non legato al mondo dello spettacolo o alla sua relazione con Mauro Icardi bensì alla scuola dei suoi figli. Pare che l’atteggiamento adottato dall’ex vincitrice di Ballando con le Stelle abbia infastidito un gruppo di mamme che ora sarebbe sul piede di guerra.

Perché è stata chiesta l’espulsione dei figli di Wanda Nara

Dallo scorso autunno Wanda Nara è tornata a vivere in Argentina e i suoi cinque figli frequentano una scuola privata bilingue con una retta elevata. Nello stesso complesso scolastico ci sono anche molti figli di noti imprenditori del Paese. L’ex moglie di Mauro Icardi è sempre stata molto social e spesso condivide sui suoi profili immagini dell’uniforme dell’istituto o mostra i suoi figli insieme ad alcuni suoi compagni di classe.

Un comportamento che avrebbe fatto infuriare gli altri genitori, che hanno maggiormente a cuore il tema della privacy. Per questo un gruppo di mamme avrebbe chiesto di espellere Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, ovvero i cinque ragazzi di Wanda. La notizia è trapelata nel programma tv argentino El Diario de Mariana.

“C’è molta rabbia tra le altre madri nei confronti di Wanda Nara – ha rivelato una giornalista durante la trasmissione – L’istituto è frequentato da figli di imprenditori, diplomatici, tutte persone che vogliono mantenere un profilo basso. Tutti genitori che cercano di nascondere la scuola in cui mandano i figli per motivi di sicurezza”.

“Invece Wanda non si limita a mostrare i suoi figli con le uniformi e lo stemma della scuola: ha anche mostrato altri ragazzi e ragazze durante gli eventi che organizza a casa, feste di compleanno, ritrovi o pigiama party”.

“Quando qualcuno carica foto di altri bambini sui propri social network, deve avere il permesso dei genitori”. A questo si aggiungerebbero le numerose volte in cui la stampa si presenta ai cancelli della scuola, magari in cerca di qualche nuovo scoop sulla rottura tra Wanda e Icardi. Tutto questo starebbe creando una situazione di forte disagio dentro e fuori le mura scolastiche.

Per molte mamme, dunque, “tutto questo è pericoloso” e pertanto avrebbero chiesto al dirigente scolastico di “non rinnovare l’iscrizione dei figli di Wanda”. Pare ci siano stati già degli incontri a riguardo ma una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa. Sull’argomento la Nara non ne ha ancora parlato apertamente.

Ancora problemi per la famiglia di Wanda Nara

Un altro particolare che ha fatto scalpore è che l’iscrizione dei ragazzi alla scuola è avvenuta prima che scoppiasse la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Quest’ultimo, come ribadito più volte, non sapeva neppure del trasloco definitivo dei figli in Sud America. Tutto ciò sarebbe stato deciso dalla soubrette nel bel mezzo della separazione, generando ancora più confusione.

Ad ogni modo i figli di Wanda Nara corrono un rischio significativo: ritrovarsi coinvolti in una lite tra adulti, che potrebbe compromettere la loro continua frequenza a scuola. Nonostante non ci sia alcuna conferma ufficiale in merito alla risoluzione del caso, pare evidente che il clima all’interno della comunità educativa sia diventato piuttosto teso.

Così, il mondo privato di Wanda Nara si interseca ancora una volta con quello pubblico, influendo anche sugli spazi più quotidiani. Le conseguenze di questo conflitto sono tutt’altro che finite e tutto fa presagire che le prossime settimane potrebbero essere decisive per la sua famiglia.