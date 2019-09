Vieni da me, la Parietti si infuria. Interviene la Balivo

editato in: da

Un esordio davvero scoppiettante per Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo. Poche ore fa è andata in onda la seconda puntata della stagione, che ha visto come ospite Alba Parietti. E abbiamo già assistito alla prima bagarre televisiva nel salottino di Rai1.

La famosa showgirl italiana ha preso parte alla nuova rubrica intitolata La lavatrice: panni sporchi lavati in tv. La Parietti si è prestata con gran simpatia a rispondere ad alcune domande piuttosto “pruriginose” sulla sua vita privata, senza mai tirarsi indietro. Ma alla fine dell’intervista è scoppiato il caos. Accomodatasi assieme agli altri ospiti in studio, Alba è stata “vittima” di una delle piccanti domande del Criticonte, alias Daniele Radini Tedeschi. Il nobile e critico d’arte è una delle nuove figure del cast di Vieni da me, con cui ogni personaggio famoso dovrà prima o poi confrontarsi. Ma con la showgirl torinese ha avuto del filo da torcere.

Il loro botta e risposta in diretta tv ha letteralmente gelato il pubblico. Tutto ha avuto inizio quando Daniele ha fatto qualche battutina sull’abbigliamento di Alba Parietti: “Sono rimasto anche piacevolmente colpito da questo bellissimo pigiama vamp che mi ha svegliato, mi complimento”. Per poi esordire con la sua domanda: “Di solito le faccio cattive, vediamo se oggi potrò essere spietato“. Ci aspettavamo qualcosa di davvero pungente, ma quello che è successo ha lasciato tutti a bocca aperta. Il Criticonte stava per sparare il suo quesito, ma Alba lo ha interrotto: “Sto diventando sorda, sempre per via dei 58 anni portati orgogliosamente”, facendogli intendere di parlare a voce un pochino più alta.

E invece, Daniele se ne è uscito con una battuta considerata da molti di pessimo gusto: “Allora, più che Alba sei un tramonto”. La showgirl ha risposto con un sorpresissimo “Scusa?”, mentre Caterina Balivo è intervenuta per “picchiare” il Criticonte con la sua cartellina sulla testa. Ed è qui che Alba si è lasciata andare al suo sfogo: “No, no, lascialo dire. Senta, ma lei è un nobile? Le manca qualche quarto di nobiltà, perché un nobile vero una frase così infelice non la direbbe mai“. La tensione sembrava essersi stemperata, grazie anche al sorriso che la Parietti non ha mai visto svanire dalle sue labbra. Ma la domanda del Criticonte ha rovinato tutto: “So che tu hai recitato in un importantissimo film che si chiamava Il macellaio, come mai non ci sono più queste pellicole? Forse perché sei diventata vegana?”.

Di fronte al silenzio calato nello studio, è stata ancora una volta la Balivo a cercare di placare le acque: “Se è una battuta, ridiamo anche, perché io non l’ho capita”. E infine, la stoccata della Parietti, che non è proprio riuscita a trattenersi: “Ma veramente la Rai la paga per dire queste fesserie?”. Niente male per essere solamente la seconda puntata: dopo le lacrime di ieri di Carolina Stramare, la neoeletta Miss Italia, quali altre sorprese ci attenderanno?