Verissimo, Emma e Alessandra si commuovono: l’amicizia e la vita privata

editato in: da

Un pomeriggio pieno di emozioni a Verissimo, il programma di Canale 5 che questa settimana ha dato vita a una puntata tutta al femminile. Nel salotto di Silvia Toffanin si sono alternate infatti tante donne del mondo dello spettacolo, da Elisa Isoardi ad Asia Argento fino a Emma e Alessandra Amoroso.

E proprio le due cantanti hanno portato in tv il loro rapporto, cresciuto e maturato negli anni, spesso lasciandosi andare a qualche lacrima durante l’intervista. Nata grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove la settimana prima sono tornate insieme per presentare Pezzo di cuore, il loro nuovo singolo, l’amicizia tra Emma e Alessandra è sopravvissuta al trascorrere del tempo e ai rispettivi impegni e, anzi, si è evoluta con loro.

“Io lavoravo in un negozio e mi sono ritrovata a fare la cantante – racconta la Amoroso ripercorrendo i suoi esordi – All’inizio mi ha destabilizzata. Probabilmente l’anno dopo a lei è successa la stessa cosa, perciò dall’inizio ho voluto esserci e ci sarò sempre”. E in effetti da quel 2010 (anno della vittoria di Emma ad Amici) sono sempre rimaste unite, nel bene e nel male.

“Nei momenti importanti e difficili ci siamo supportate sempre, anche quando il mio cagnolone è venuto a mancare l’ho chiamata giorno e notte. Sembrano cretinate, ma se non hai mai avuto in casa un cane con te, non puoi capire il dolore che si prova quando ti lascia”, dice non riuscendo a trattenere le lacrime.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin entrambe si sono commosse più volte. Lacrime che non sono segno di debolezza, ma di consapevolezza. Lacrime che denotano la capacità di emozionarsi ancora anche per le piccole cose, come un ricordo o un momento particolarmente bello della loro infanzia.

“Ho due sorelle meravigliose. Sono quella di mezzo, ma sono sempre stata quella con un carattere più forte e ho sempre voluto proteggerle. Tanto che quando non c’era papà ero io l’uomo di casa. La mia emotività non deve essere scambiata per debolezza”, ha detto Alessandra.

Ma Pezzo di cuore è una canzone che parla d’amore e dunque è inevitabile che si caschi lì, a parlare anche della loro vita privata.

“Sono single, ma sono in uno stato di grazia – confessa Emma – Sono molto centrata, ho trovato un equilibrio meraviglioso. Ho sempre amato, ma mi sono messa una mano sulla coscienza e mi sono resa conto che amare è facile, forse è più difficile farsi amare, ma crescendo ho imparato a fare mea culpa e a volte non mi aprivo totalmente, ero spaventata. Se dovesse arrivare oggi sarebbe il momento giusto, perché sarei capace di farmi amare da qualcun altro”.

Più vaga invece Alessandra Amoroso, che ammette: “L’amore va benissimo, ho imparato a prendermi cura di me stessa, con quel pizzico di sano egoismo, dandomi quell’importanza che prima non mi davo. In questo periodo che mi ha dato molto tempo di pensare, di riflettere su di me, sulle persone che mi amano, su quelle più in difficoltà”.