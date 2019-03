U&D, Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme: l’indiscrezione

editato in: da

stanno insieme? Secondo alcune indiscrezioni la tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne si sarebbero incontrati

Ma andiamo con ordine: il percorso di Teresa e Andrea a Uomini e Donne è stato piuttosto travagliato. Al momento della scelta però l’imprenditore veneto ha deciso di fare un passo indietro e ha risposto “no” alla proposta della cantante napoletana di iniziare una relazione.

Dopo la delusione e le polemiche, Andrea Dal Corso ha chiesto un confronto con Teresa Langella. I due hanno avuto un durissimo faccia a faccia a Uomini e Donne. Di fronte a Maria De Filippi, l’ex tronista ha accusato il corteggiatore di aver finto e mentito pur di conquistarla e spezzarle il cuore.

“Alla fine non potremo mai stare insieme perché siamo diversi dentro Andrea, ma non dall’aspetto fisico, ma da quello che abbiamo dentro, io ho il cuore nobile – ha sentenziato Teresa Langella -. Io sono andata contro tutti, mi dicevano che avevo il prosciutto davanti agli occhi. Quando mi fermano e parlano male di te io gli dico di non farlo perché mi fa male. Quando eravamo in villa lui mi guardava negli occhi e mi rassicurava. Non hai voluto neanche iniziare, di che bene parli?”.

Al termine della puntata dello show, Teresa aveva congedato Andrea Dal Corso affermando che fra loro non sarebbe mai potuta nascere una relazione. “Cresci! Non si gioca con i sentimenti!” aveva detto prima di lasciare lo studio.

A quanto pare però l’ex tronista ha cambiato idea. Andrea Dal Corso infatti nel corso di una serata in discoteca ha confessato di essere impegnato e di aver incontrato Teresa. “Sono impegnato – ha detto l’ex corteggiatore -. Non ditelo a nessuno ma sono stato con lei”.

In tanti sono convinti che fra i due ci sia stato un ulteriore chiarimento lontano dalle telecamere e che presto Maria De Filippi svelerà cosa è accaduto. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata agli sviluppi della storia.