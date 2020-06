U&D, Sirius è fidanzato e sta ingannando Gemma Galgani? La segnalazione

editato in: da

Sirius, alias Nicola Vivarelli, è fidanzato e a Uomini e Donne sta prendendo in giro Gemma Galgani. L’ultima segnalazione sul corteggiatore della dama del Trono Over mette in discussione gli equilibri del programma. Secondo Biagio Danelli, ex gieffino e opinionista, il giovane starebbe prendendo in giro l’ex di Giorgio Manetti, illudendola solo per ottenere la popolarità nella trasmissione di Maria De Filippi.

Non solo: Sirius avrebbe anche una fidanzata e si sarebbe accordato con lei e la madre per ingannare tutti. “Abbiamo riso e abbiamo scherzato – ha scritto su Instagram – ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente ma sopratutto la redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per Gemma”.

Parole che però non sembrano aver scalfito la fiducia di Gemma, decisa a conoscere Nicola Vivarelli e a vivere la storia con lui nonostante la differenza d’età. Ad appoggiare la scelta della Galgani anche l’amica del cuore Ida Platano, oggi legata a Riccardo Guarnieri. “Sono fermamente convinta – ha detto a Uomini e Donne Magazine – che nel 2020 ognuno sia libero di fare ciò che vuole e agire come meglio crede, l’importante – soprattutto quando si parla di sentimenti come nel caso di Gemma e Nicola – è che lo si faccia per la propria felicità. Non so cosa avrei fatto al posto della mia amica Gemma, ma comunque credo che nulla si possa giudicare se non si vive in prima persona. In ogni caso non penso che la differenza di età con un uomo molto più giovane di me mi spaventerebbe e, se fossi interessata come lo è Gemma, approfondirei la conoscenza per poi tirare le somme e capire se il ragazzo in questione sia o meno la persona giusta per me. Di certo avere un giovane corteggiatore mi lusingherebbe, questo sì”.

“Guardando Nicola, inoltre, vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero – ha concluso -. Vedo che è interessato non solo all’esteriorità di Gemma ma prima di tutto alla sua personalità, a ciò che di bello ha dentro di sé. E per me non esiste cosa più importante”.