U&D, Ida e Riccardo lasciano il programma: cosa è successo dietro le telecamere

Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne a sorpresa, scegliendo di vivere la loro relazione fuori dallo studio del programma. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena nella storia più intricata del Trono Over. Nell’ultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi infatti la Platano aveva affermato di non amare più l’ex compagno e di voler frequentare Armando.

La lettera di Riccardo, in cui confessava di provare per lei ancora dei forti sentimenti, non era servita a nulla. Nelle ultime registrazioni dello show però è accaduto qualcosa di molto particolare: Ida ha confessato che, lontano dalle telecamere, ha cercato Guarnieri per un saluto. Fra loro c’è stato poi un incontro a Roma in cui non si sono baciati, ma solo abbracciati, dormendo mano nella mano tutta la notte.

A Uomini e Donne, Ida ha spiegato di voler vivere la sua relazione con Riccardo lontano dallo show e i due si sono baciati più volte durante un ballo. A niente è servito lo scontro della Platano con Armando, che non è riuscito a conquistare il suo cuore. La coppia ha deciso di fare la stessa scelta di Sossio e Ursula, che qualche tempo fa, dopo aver partecipato a Temptation Island ed essersi lasciati, avevano scelto di lasciare il programma per darsi una possibilità fuori.

La storia oggi procede a gonfie vele e i due hanno avuto una bambina, Bianca, nata qualche giorno fa. Anche Riccardo e Ida hanno preso parte a Temptation Island e si sono lasciati dopo incomprensioni e liti. Nel reality della De Filippi era intervenuta anche Gemma Galgani per aiutare l’amica in difficoltà, supportandola nel suo percorso.

Quest’ultima, dopo l’addio a Giorgio Manetti, è ancora in cerca dell’amore. L’ultima fiamma si chiama Jean Pierre, ma la relazione non sembra decollare a causa dell’eccessiva gelosia della dama torinese e della volontà dell’uomo di frequentare altre donne del Trono Over.