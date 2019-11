“Una mamma lo sa”: in libreria tutta la verità di Elena Santarelli

Il libro verità di Elena Santarelli ,Una mamma lo sa, è finalmente in libreria, da martedì 22 ottobre 2019 . La showgirl, emozionata, lo ha presentato a Milano, spiegando, tra le altre cose, come sia stato lo stesso Giacomo a convincerla a scriverlo, “per aiutare gli altri bimbi malati”.

Il libro, edito da Piemme, racconta la lotta contro il cancro di Giacomo, dalla diagnosi, alle cure, alla remissione. Una storia di dolore, fatica rabbia ma anche di amicizia coraggio e solidarietà.

Ha detto la Santarelli alla presentazione:

Ci sono mamme che lottano pur sapendo che i loro figli non ce la faranno e se ne andranno dopo pochi mesi. Per questo io non sono una grande mamma, ce ne sono altre dietro di me molto più grandi

Mio figlio ha avuto un tumore. Come il suo ci sono 400 casi l’anno in Italia. Io non mi sono palesata oggi dopo che la tempesta è finita, ma ho vissuto dentro quella maledetta tempesta. Potevo starmene a casa e tacere, ma ho scelto di esserci, di mettermi a disposizione, di parlare, di sensibilizzare tutti per il progetto Heal, la Onlus che finanzia la cura e la ricerca della neuro oncologia pediatrica, per acquistare macchinari, per fare del bene