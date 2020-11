Tu Sì Que Vales, la storia di Elisa: a 5 anni balla con il papà e commuove Belen

editato in: da

Ha emozionato tutti la storia di Elisa, piccola concorrente di Tu Sì Que Vales che ha commosso Belen Rodriguez. A soli 5 anni la bimba è salita sul palco insieme al suo papà, mostrando un enorme talento. Elisa è figlia di Martin, un acrobata del Cirque du Soleil, i due si sono esibiti insieme, con una coreografia bellissima sulle note della canzone A modo tuo.

L’esibizione ha convinto i giudici. Maria De Filippi è apparsa da subito affascinata dal duo papà-figlia, proprio come Sabrina Ferilli, mentre Belen Rodriguez si è lasciata andare alle lacrime, colpita dallo splendido rapporto fra Martin ed Elisa. La showgirl argentina infatti è molto legata a suo padre, Gustavo Rodriguez, che come lei ha una passione per la musica. Nel 2011 l’uomo era salito sul palco del Festival di Sanremo per esibirsi con la figlia. All’Ariston, Gustavo aveva suonato la chitarra, accompagnando la figlia che, emozionata, cantava. “L’ho voluto con me perché è un gran musicista e perché senza di lui non potrei vivere”, aveva raccontato in quell’occasione. In seguito, nel 2015, Belen era tornata a esibirsi con il padre al Maurizio Costanzo Show e per il compleanno gli aveva regalato la possibilità di incidere una canzone scritta per la moglie Veronica Cozzani.

“Papà è forte e tu hai tanto equilibrio – ha detto Maria alla fine della performance -. Sei proprio brava. Quanti anni hai? Cinque? Diventerai più brava di tuo padre una volta cresciuta”. Martin ha raccontato che Elisa ha iniziato a ballare e a mettersi alla prova con esercizi di equilibrio sin da quando era molto piccola. “Elisa ha iniziato da piccolissima a ballare – ha spiegato -. Io sono un acrobata professionista, ho lavorato per il Cirque du Soleil e lei è sempre con me dietro le quinte. Elisa è stata qua già sei anni fa. Siamo venuti e mia moglie era incinta”. Poco dopo sul palco è salita anche la mamma della piccola, che sei anni prima, quando era incinta, aveva partecipato a Tu Sì Que Vales. “Tornare dopo 6 anni è un’emozione fortissima – ha confessato -. Lei era nella mia pancia e tornare qui su questo palco è emozionante”.