Tu Sì Que Vales: Ludovica, la chitarrista di 10 anni che ha stregato Maria De Filippi

Ludovica Leonardi è stata la grande protagonista dell’ultima puntata di Tu Sì Que Vales. Voce splendida e talento, la giovanissima chitarrista, che ha solo 10 anni, ha stregato Maria De Filippi. Nonostante la giovane età e il fatto che ha iniziato a suonare da appena 7 mesi, Ludovica ha conquistato il palco dello show mostrando tutta la sua bravura.

La bambina si è esibita sulle note di Shape of You di Ed Sheeran e quello che ha colpito di più i giudici è stata la sua capacità di dare un’interpretazione matura del brano. Alla fine della sua esibizione, Ludovica ha conquistato ben quattro “Per me vale” dai giurati. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari hanno applaudito la giovane concorrente, mentre la giuria popolare, dopo una standing ovation, le ha regalato il 98% dei voti. Un enorme successo per Ludovica, che è stata accompagnata a Tu Sì Que Vales dai genitori, emozionati e commossi dietro le quinte. La più colpita è stata Maria De Filippi: “Hai 10 anni, ma hai la voce di una ragazza di 20 anni non italiana – ha detto -. Spero che questa voce non ti cambi mai”, forse immaginando un futuro per Ludovica ad Amici.

Il programma condotto da Belen Rodriguez, con Sabrina Ferilli e i quattro giudici, si è dimostrato un grande successo anche in questa nuova edizione. A conquistare il pubblico non sono state solo le esibizioni, ma anche le storie emozionanti che i concorrenti hanno portato sul palco. Come quella di Nerina, la pianista 81enne che ha commosso la giuria, ma anche quella di Jessica Carbone, 23enne ballerina che si esibisce per il fidanzato scomparso, oppure quella di Raffaele Capperi, affetto dalla sindrome di Treacher Collins e per questo vittima di bullismo.

La classifica definitiva di Tu Sì Que Vales verrà svelata solo quando tutti i concorrenti si saranno esibiti. Per ora hanno conquistato un posto in finale gli artisti che hanno ricevuto il voto unanime della giuria: la monociclista Wesley Williams, duo Sorin e Nicu, atleti di mano a mano, l’acrobata Liina Aunola, gli Atherton Twins, la contorsionista Kyle Cragle e la pianista Nerina Peroni.