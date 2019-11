Tu Sì Que Vales, Emma e Belen insieme: la reazione di De Martino su Instagram

editato in: da

Emma Marrone e Belen Rodriguez si sono incontrate nuovamente in tv. Come avrà reagito Stefano De Martino? Il ballerino di Amici è stato legato per diverso tempo alla cantante prima di innamorarsi di Belen e sposarla. Oggi la coppia ha ritrovato la passione di un tempo e sogna di allargare la famiglia dopo la nascita di Santiago.

Emma invece ha affrontato una nuova battaglia contro il tumore e di recente è tornata in tv più forte che mai. Dopo l’apparizione da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa (con tanto di gaffe), l’artista è sbarcata a Tu Sì Que Vales per presentare l’album Fortuna rispondendo alla chiamata di Maria De Filippi.

Nello studio dello show la Marrone ha trovato ad accoglierla non solo il pubblico, i giudici e Sabrina Ferilli, ma anche Belen Rodriguez. L’incontro fra le due è stato piuttosto amichevole, tanto che la showgirl argentina e la cantante si sono scambiate un abbraccio e un bacio.

Di recente Emma era tornata a parlare di Belen e Stefano durante un incontro con i fan in cui aveva citato l’ex fidanzato e imitato la Rodriguez. Per questo in tanti si attendevano un confronto acceso. In realtà sembra che i rapporti fra le due siano migliorati nel corso degli anni. Se la Marrone è riuscita a chiarire con De Martino, dopo il triangolo amoroso in cui era finita, suo malgrado, nel 2012, Belen ha sempre affermato di apprezzare la musica e la grinta dell’artista pugliese.

L’abbraccio in tv ha emozionato moltissimo i fan e in tanti hanno commentato sui social il gesto di Emma e Belen. L’unico che non ha rilasciato dichiarazioni è Stefano De Martino. Su Instagram il ballerino non ha condiviso, come fa spesso, immagini della moglie a Tu Sì Que Vales, ma si è limitato a raccontare il suo week end fatto di giochi con Santiago e coccole casalinghe. Un modo, forse, per smorzare possibili polemiche e gossip.