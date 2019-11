Tu Sì Que Vales, l’incontro tra Emma e Belen: finale a sorpresa

editato in: da

Sorrisi che si trasformano in grandi risate, divertimento, alta tensione e commozione. Questo è tutto quello che si può provare guardando Tu Sì Que Vales che, anche quest’anno, si conferma un programma adatto a intrattenere un ampio pubblico che non chiede altro che trascorrere una serata leggera e spensierata.

Belen Rodriguez, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, è ormai perfettamente a suo agio nelle vesti di conduttrice. Sorriso in bella vista e look impeccabile, la showgirl argentina tiene le redini del programma, almeno in apparenza, senza alcuno sforzo. Un compito non semplice, ma che Belen svolge con disinvoltura sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi che, invece, dismesse le vesti di presentatrice indossa quelle di giudice, sensibile al talento altrui ma anche molto intransigente e dura quando i concorrenti superano il limite.

La Rodriguez e la De Filippi, però, non sono le uniche donne del programma. La new entry di questa stagione, Sabrina Ferilli, sembra aver fatto centro nel cuore del pubblico. Ironica, genuina e senza peli sulla lingua, l’attrice si ritrova spesso al centro dell’attenzione più che a ricoprire il marginale ruolo di rappresentante della giuria popolare. Il risultato, in termini di ascolti, è più che positivo.

In questa puntata, poi, non sono mancati anche dei buoni momenti per gli appassionati di gossip. Ospite della serata Emma Marrone, che ha approfittato dell’invito di Maria De Filippi per presentare il suo ultimo lavoro. L’interesse, ovviamente, erano tutto rivolto all’incontro con Belen Rodriguez.

Le due, è cosa nota, hanno in comune il bel Stefano De Martino. Quando Belen incontrò il suo attuale marito, infatti, lui era impegnato proprio con la cantante salentina. Nel momento in cui il ballerino decise di lasciare Emma per la Rodriguez il trio finì inevitabilmente per diventare protagonista di numerose pagine di gossip. Tra la delusione dei fan della Marrone e chi accoglieva con favore la nuova coppia, i tre hanno sempre rilasciato poche dichiarazioni per cercare di sfuggire ai pettegolezzi.

Ma il mondo dello spettacolo, si sa, è piccolo. Seppur sporadicamente, Emma e Belen si sono incontrate sotto le telecamere in diverse occasioni, spesso per mano di Maria De Filippi, affezionata a entrambe. Tra loro ci sono sempre stati atteggiamenti cordiali e sorrisi. Questa volta, però, tra le due c’è un nuovo precedente.

Pochi giorni fa, infatti, è apparso sul web un video di Emma Marrone che, parlando di Stefano De Martino, ha imitato Belen Rodriguez con la voce di Virginia Raffaele. Come avrà colto l’argentina questo “omaggio”? I coniugi De Martino hanno preferito non commentare ma, ormai, tutti erano in attesa del faccia a faccia.

E invece Emma e Belen hanno voluto, anche questa volta, mettere a tacere tutti i pettegolezzi. Mentre Emma cantava “Io sono bella”, Belen si è scatenata sorridendo, ballando e dimostrando di conoscere la canzone a memoria. Le due, poi, si sono salutate con un bacio e un accenno di abbraccio, proprio come due vecchie amiche.

Insomma, sembrerebbe che tra le due non sia presente più nessuna traccia di rivalità e, anche se fosse, si sono dimostrate molto abili nel dissimularla. Che siano destinate a diventare amiche?