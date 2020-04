Torna U&D, scontro fra Gemma e Tina: Maria De Filippi interviene

editato in: da

Torna Uomini e Donne e si riaccende lo scontro fra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Dopo un lungo stop, lo show di Maria De Filippi è tornato in onda riproponendo, ancora una volta, la faida fra l’opinionista e la dama del Trono Over. Ormai da tempo Gemma e Tina sono in guerra e dopo l’addio di Giorgio Manetti alla trasmissione la loro antipatia reciproca è cresciuta ancora di più.

Qualche settimana fa Mediaset aveva annunciato lo stop di Uomini e Donne, ma Maria De Filippi non si è arresa e ha deciso di trasformare il format. Non più tronisti, corteggiatori e rose rosse, ma due postazioni pc e due protagoniste – Giovanna Abate e Gemma Galgani – impegnate a trovare l’amore grazie a messaggi e chat.

Il ritorno di Uomini e Donne era molto atteso dai fan e non ha deluso le aspettative. Soprattutto per quanto riguarda gli scontri fra Tina e Gemma. L’opinionista si è presentata di fronte alle telecamere indossando una mascherina con stampata la faccia della rivale, mentre la Galgani ha accusato la Cipollari di rovinare sempre le sue relazioni.

La dama torinese si è collegata con Gianni Sperti, intervenuto per dare consigli, ma a catalizzare l’attenzione è stata la lite con Tina. “Io so dare un peso alle parole, tu no”, ha detto Gemma, parlando della love story con Algemiro. “Gemma vi siete scambiati parole d’amore?”, ha chiesto Cipollari. “Lui mi ha detto che avrebbe voluto un abbraccio interminabile”, ha replicato la Galgani, provocando la risposta della rivale: “Si è sbilanciato perché sa che non può fare altro”.

Poco dopo Gemma ha contattato il corteggiatore tramite chat, ma le cose non sono andate come sperava: “Da parte mia questa conoscenza può continuare”, ha svelato la Galgani, ma Algemiro è apparso deciso a chiudere la conoscenza: “Questa quarantena mi ha fatto un po’ riflettere perché non poterci vedere, non poterci frequentare – ha detto -. È un rapporto che vorrei cominciare con entusiasmo”.

Durante la chiacchierata Tina è intervenuta, scatenando l’ennesima discussione. “Ma puoi stare un po’ in silenzio?”, ha tuonato Gemma. “Già piange, vedi che esageri? – ha replicato la vamp -. Tu hai sempre pianto dopo tre giorni”. Uno scontro così duro che ha richiesto l’intervento di Maria De Filippi che, ancora una volta, ha cercato di placare gli animi.