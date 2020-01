Serena Enardu, l’ex Conversano attacca: “Mi tormentava mentre stava con Pago”

editato in: da

Giovanni Conversano torna ad attaccare Serena Enardu e lancia accuse ben precise, affermando che l’ex tronista l’avrebbe cercato mentre stava con Pago. La storia fra i due risale a diversi anni fa quando si incontrarono per la prima volta a Uomini e Donne. Serena rimase stregata da subito da Giovanni, ma abbandonò il trono perché non credeva nella sua sincerità.

Poco dopo fu lui a sedersi sulla sedia rossa per volere di Maria De Filippi, quando però la Enardu decise di scendere le scale Conversano corse fra le sue braccia, lasciando con lei la trasmissione. In seguito la coppia si separò a causa di un presunto tradimento di Giovanni. Oggi lui è legato a Giada Pezzaioli, mentre lei sta tentando di riconquistare Pago dopo l’addio a Temptation Island Vip.

Ospite di Pomeriggio Cinque, Conversano ha messo spesso in dubbio la sincerità di Serena. Intervistato da Radio Cusano Campus, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato accuse molto gravi nei confronti della ex compagna affermando che l’avrebbe cercato mentre stava con Pago.

“Lei è ancora ossessionata da me – ha detto Giovanni -, dal fatto di aver perso il suo giocattolo e non potendomi gestire, mi aggredisce! Ha continuato a tormentarmi anche quando era fidanzata con Pago, non ha mai smesso”. Secondo Conversano, Serena sarebbe solamente in cerca di fama e anche il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe legato alla voglia di lavorare nel mondo dello spettacolo. “Ha cercato sempre di avere degli uomini che le dessero visibilità – ha spiegato – e questo sta accadendo anche ora con Pago nonostante si sia asfaltata da sola perché anche a Temptation Island ha dimostrato di non essere una bella persona”.

“L’ormone impazzito a 44 anni è ridicolo – ha concluso – anche se è sempre stata così, non è cambiata, infatti è sempre passata come la santarellina di turno quando invece, ho dati certi sul fatto che mi abbia tradito quando eravamo insieme. Mi meraviglio di Pago che è una persona onesta e limpida: come ha fatto a farsi infinocchiare da una come Serena e non comprendere con chi aveva a che fare?”.