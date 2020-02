Serena Enardu, chi è il padre del figlio Tommaso

editato in: da

Chi è il padre di Tommaso, il figlio di Serena Enardu? A scatenare i gossip l’ultima puntata del GF Vip in cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una commovente lettera dal ragazzo. Alfonso Signorini ha mostrato alla fidanzata di Pago un video in cui sorrideva insieme al figlio, svelando il legame fortissimo che c’è fra i due.

Tommaso ha definito Serena una donna “dolce” e “dalle mille risorse”. La Enardu si è commossa vedendo le foto con il figlio e ascoltando le sue parole. Così tanto che Alfonso Signorini ha cercato di indagare e di capire chi sia il papà del ragazzo. Prima di Pago e di Giovanni Conversano, conosciuto a Uomini e Donne, l’imprenditrice sarda ha vissuto una relazione con un uomo misterioso da cui ha avuto Tommaso.

Sulla questione l’ex tronista è apparsa molto reticente, affermando di voler rispettare la privacy dell’ex e di suo figlio. “Per me quella persona esiste – ha detto – e quindi non mi sento di proferire parola sul loro rapporto, pur essendo la madre. Non penso che Tommaso sia di mia proprietà”.

Poco dopo Serena ha abbandonato la casa del GF Vip, battuta al televoto da Fabio Testi. Dopo aver salutato Pago con un bacio, la Enardu ha varcato la porta rossa per tornare dalla sua famiglia. Nonostante le difficoltà e la separazione dopo Temptation Island Vip, i due sono tornati insieme e sono decisi ad andare avanti.

Nei giorni scorsi Serena aveva confessato le difficoltà economiche vissute in passato, fra le cause della sua lontananza da Pago. “Il fallimento economico mi ha devastata – aveva svelato nella casa del GF Vip -. Per me è stata una frustrazione perché avevo un mutuo da pagare, un figlio. Pago questa cosa non l’ha mai capita. Io sono una di quegli imprenditori che per fortuna ha avuto una chance perché ho cominciato a lavorare su internet. La promozione dei prodotti sui social mi ha permesso di guadagnare in un momento difficile. Mi sono potuta reinventare, ma certi colleghi sono nella me**a”.