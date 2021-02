Sanremo 2021, Fedez su Instagram chiede “Perdono” alla Michielin

editato in: da

Dopo una pausa dai social, che ha destato non poca preoccupazione tra i fan, Fedez è tornato all’attacco ma per una buona causa. Ha postato nelle sue stories di Instagram un video di scuse per Francesca Michielin, in seguito alla “svista” che li ha messi a serio rischio di esclusione dal Festival di Sanremo 2021. Giornate turbolente, non c’è che dire, e tutto per un errore che sarebbe potuto costare veramente caro ai due giovani cantanti.

Il video di Fedez non poteva che essere unico nel suo genere, come d’altronde è nello stile del rapper. Un bel mazzo di rose da vero gentleman e in sottofondo il brano Perdono di Tiziano Ferro, un grande classico che torna sempre utile quando ci si deve cimentare in delle sentite scuse. Così Fedez ha provato a far breccia nel cuore della bella Francesca, con la quale si prepara comunque a calcare le scene dell’Ariston. Il rapper negli scorsi giorni aveva postato su Instagram delle stories, rigorosamente senza audio, per presentare ai fan la loro partecipazione alla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Ma ecco la tragedia: in uno di questi video gli era sfuggito inavvertitamente un frammento del brano in gara. Sebbene Fedez avesse provveduto a cancellare tutto subito, ormai il danno era fatto e quei pochi secondi di Chiamami per nome avevano già iniziato a fare il giro del web, approdando sui social e persino su YouTube (che ha poi provveduto a rimuovere tutto).

Come da regolamento le canzoni che partecipano al Festival di Sanremo devono essere inedite, quindi non è possibile farle ascoltare in anteprima al pubblico. Fortunatamente il marito di Chiara Ferragni e Francesca Michielin sono in salvo e un comunicato della Direzione Artistica del Festival ha confermato che possono gareggiare insieme agli altri Big. Complici la prontezza di riflessi di Fedez, che grazie ai commenti dei follower si è accorto subito dell’errore, e la durata troppo breve del video, che non li ha penalizzati.

A giudicare dalla reazione dei follower il video e il post di scuse pubblicati da Fedez sono stati più che apprezzati. E oltre all’inequivocabile espressione in foto della Michielin, anche la reazione della cantautrice veneta non ha tardato ad arrivare. “L’ultima foto prima di confiscarti il telefono“, così ha commentato ironicamente. Poco male per il rapper, che meritava sicuramente una bella tiratina d’orecchie.