Samanta Togni si confessa sul marito dopo l’addio a Ballando con le Stelle

Samanta Togni racconta la sua nuova vita con il marito dopo l’addio a Ballando con le Stelle. La ballerina è un volto storico del programma di Milly Carlucci ed è molto amata dal pubblico che la segue anche su Instagram. Lo scorso febbraio Samanta ha coronato il suo sogno d’amore, sposando Mario Russo, il chirurgo che le ha rubato il cuore.

Dal primo incontro, avvenuto su un treno, i due non si sono mai lasciati e hanno deciso di sposarsi dopo una breve conoscenza. Un matrimonio che ha reso molto felice la Togni che ha annunciato anche la volontà di lasciare Ballando con le Stelle per dedicarsi a nuovi progetti. La ballerina è già mamma di Edoardo, che ha 18 anni e presto si trasferirà a Bologna per studiare all’Università. Mario invece è papà di Giordana, che ha 16 anni, Roberto, che ne ha 14 e Federico che ha 13 anni.

Intervistata dal settimanale Mio, la Togni ha raccontato di aver creato uno splendido rapporto con i figli del marito. “Giordana è una piccola, grande donna, bellissima e responsabile – ha detto -. Roberto e Federico sono due ragazzi in gamba. Abbiamo un bel rapporto, i genitori sono stati molto bravi a tirarli su”.

Samanta ha poi affermato di non aver conosciuto l’ex moglie di Mario Russo. “Non la conosco, ma la stimo come mamma perché con i suoi figli ha fatto un ottimo lavoro – ha raccontato -. Io e Mario siamo molto limpidi e i nostri figli hanno fatto sempre parte della nostra vita. Con questa grande naturalezza li abbiamo resi partecipi del nostro rapporto. Poi ci vedono così felici”.

Dopo le nozze, i festeggiamenti e una luna di miele da favola, la coppia sta trascorrendo queste settimane a casa, fra balli su Instagram e progetti per il futuro. La Togni ha però escluso la possibilità di tornare a Ballando con le Stelle: “Siamo già felici così, con la nostra bella famiglia allargata – ha confessato la ballerina -. Ora voglio concentrarmi sul lavoro, ho lasciato Ballando con le Stelle dopo 14 anni perché voglio fare altro”.