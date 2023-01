Robbie e Mark 30 anni dopo ancora insieme: riecco i “piccoli” dei Take That

Nel 1992 quando esplose nel mondo il fenomeno dei Take That e milioni di ragazzine impazzirono per loro, il dubbio amletico che attanagliava tutte era: meglio Robbie o Mark?

Perché siamo sinceri: Gary era quello bravo ma poco attraente, Jason e Orange bellocci ma abbastanza anonimi. I due che davvero dividevano le folle femminili per personalità e sex appeal erano loro due: Robbie Williams, sexy e con un carisma unico fin dagli inizi, con quella faccia da mascalzone che spaccava i cuori e Mark, piccolo e tenero, sorriso dolcissimo e bellezza meno sfacciata di Robbie, ma altrettanto seducente.

Metà delle sue fan volevano posare Mark, l’altra metà uscire con Robbie. E potevano volentieri fare scambio tra loro.

Non era un caso che Robbie e Mark siano stati in grado di proseguire con due carriere soliste di successo (anche se Williams di livello ben superiore) e fossero molto amici anche nella vita reale, forse i più amici di tutti all’interno del gruppo. Tanto che anche oggi si frequentano regolarmente.

Fonte: IPA

Proprio un video postato di recente dalla moglie di Robbie, Ayda Field, i due amici stanno mangiando e bevendo insieme a casa Wlliams mentre lei dice: “Ecco i bambini della band“