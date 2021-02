Robbie Williams compie 47 anni, da ex Take That a papà felice

editato in: da

Robbie Williams compie 47 anni, ma nell’immaginario collettivo rimarrà sempre il ragazzo terribile che spezzò il cuore a migliaia di adolescenti negli anni Novanta, quando decise di lasciare i Take That.

Una decisione vincente, col senno di poi, considerato che il cantante è diventato una delle popstar più famose del mondo pur allontanandosi dalla boyband.

Da quel 1995, anno in cui diede l’addio ai Take That per prendere la strada solista, di strada ne ha fatta, non solo come artista, ma anche come uomo. Robbie era infatti noto per essere un rubacuori e lui stesso aveva spesso dichiarato di non essere alla ricerca della donna perfetta per mettere su famiglia, anzi.

Ma quando l’amore – quello vero – arriva, c’è poco da fare e così anche uno scapolo incallito come lui ha dovuto capitolare. La sua vita è cambiata nel 2006, quando a un party a Los Angeles ha incontrato l’attrice Ayda Field e ha stravolto la sua esistenza, fatta fino a quel momento anche di abusi di alcol e droghe.

Grazie ad Ayda, Robbie è riuscito ad affrontare i suoi demoni e a mettere ordine nella sua esistenza: “Lei mi fa venire voglia di essere una persona migliore – ha raccontato lui – E in questo processo, alla fine, sono diventato davvero una persona migliore”.

La coppia ha da poco festeggiato il decimo anniversario di matrimonio, un’unione dalla quale sono nati ben quattro figli. Niente male per un uomo che non aveva nessuna intenzione di mettere su famiglia.

“Lei mi ha dato la vita” ha confessato commuovendosi durante un’intervista al Jonathan Ross Show. Il cambiamento di Robbie è arrivato anche grazie a un nuovo stile di vita, più sano ed equilibrato, fatto anche di un’alimentazione bilanciata e attività fisica. Negli ultimi anni il cantante ha addirittura deciso di diventare vegano in seguito anche a dei problemi di salute.

L’ultima mossa di Robbie Williams che segna il deciso cambiamento da ragazzaccio a padre di famiglia? L’acquisto di una villa in Svizzera, nei pressi del Lago di Ginevra, che secondo The Sun il cantante avrebbe acquistato per 24 milioni di sterline. Secondo il magazine britannico tutto sarebbe pronto per il trasferimento dell’intera famiglia; i due figli maggiori sarebbero già stati iscritti in una scuola privata, mentre Robbie avrebbe già trovato dove trascorrere il tempo libero: in un golf club.