Pippo Baudo, come sta davvero: il conduttore smentisce le voci sulla sua salute

Conduttore amatissimo, che ha fatto la storia della televisione italiana, ma ormai da qualche tempo lontano dal piccolo schermo. Stiamo parlando di Pippo Baudo: di lui in queste ore si è parlato molto. Infatti, una frase detta in televisione, ha creato qualche timore per le sue condizioni di salute, ma a gettare acqua sul fuoco e a far rientrare l’allarme è stato proprio il diretto interessato che ha smentito le voci con una telefonata chiaritrice.

Pippo Baudo, come sta il conduttore

Quando si pensa a Pippo Baudo è inevitabile che la mente corra alle tante trasmissioni che ha condotto e alle numerose carriere di successo che ha contribuito a creare. L’affetto del pubblico per lui è grande, non stupisce quindi che le parole di Pippo Balistreri, direttore di palco del Festival, abbiano allarmato.

Ospite a Italia sì di Marco Liorni ha ricordato i Festival che ha fatto (Baudo è a quota 13 conduzioni): “Ho fatto almeno 10 Festival con lui. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo. Ma di cose ne sono successe. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo”.

Parole che hanno spaventato il pubblico. A chiarire come sta, però, è intervenuto il diretto interessato raggiunto telefonicamente dalla redazione di Il Messaggero. Il conduttore ai giornalisti ha detto: “Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”. A quel punto ci sono stati gli applalusi dei giornalisti e, poi, un’ulteriore aggiunta di dettagli da parte del suo assistente che ha spiegato che erano stati a pranzo fuori.

Allarme rientrato quindi: il conduttore sta bene e lo ha ribadito lui stesso con quel suo tipico piglio che tanto è caro al pubblico della televisione italiana.

Pippo Baudo, la lunga carriera nel mondo della televisione

Classe 1936, Pippo Baudo ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana. L’esordio è avvenuto durante i primi anni Sessanta e, da allora, ha macinato un successo dietro l’altro e ha contribuito a scoprire talenti. Da Un disco per l’estate al Festival di Sanremo, da Canzonissima a Fantastico fino a Domenica In: il suo curriculum è ricchissimo, così come è lungo l’elenco di artisti che ha contribuito a lanciare nel mondo dello spettacolo.

Tra di loro Giorgia che, di lui, ha parlato proprio in occasione della sua partecipazione a Sanremo 2023. A Domenica In aveva spiegato: “L’ho contattato per ringraziarlo per tutto quello che lui ha dato. Lui mi ha risposto con un audio e ho pianto per mezz’ora, mi ha fatto commuovere. Posso soltanto dire cose belle su di lui”.

Molto amato, non solo dal pubblico, detiene il record di conduzioni del Festival: nel corso della sua carriera ne ha presentati 13, di questi cinque consecutivi, tra cui quello del 1995 quando proprio la cantante ha vinto con Come Saprei.

Una lunghissima carriera segnata da successi e momenti televisivi indimenticabili, dall’amore del pubblico e dall’affetto dei colleghi.