“Pippo Baudo sta male”: le lacrime in tv di Balistreri, nome storico di Sanremo

Fonte: Ansa Pippo Baudo

Non lo vediamo in video ormai da qualche tempo. Pippo Baudo, pilastro della televisione italiana e del Festival di Sanremo, ha trascorso una vita intera a spendersi per il servizio pubblico, con professionalità ed empatia nei confronti dei telespettatori. A parlare di lui, mandandogli un caloroso saluto in diretta tv, è stato il collega storico Pippo Balistreri, che ha anche ricordato i tanti momenti lavorativi trascorsi insieme.

Balistreri a “Italia Sì”: “Pippo Baudo sta male”

Ospite del programma di Marco Liorni nel pomeriggio del 18 febbraio, Pippo Balistreri ha ripercorso i tantissimi anni trascorsi ai piedi del palco del Festival di Sanremo, del quale è stato direttore. In questo suo lunghissimo racconto, non poteva mancare un pensiero per Pippo Baudo, che di kermesse ne ha condotte 13, detenendo un record ancora imbattuto.

“Ho fatto almeno 10 Festival con lui. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo. Ma di cose ne sono successe. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo”, ha dichiarato Balistreri commosso. Marco Liorni è intervenuto subito a suo supporto: “Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo. Lo salutiamo tutti quanti da qui”.

La vita privata di Pippo Baudo è sempre rimasta estremamente lontana da quella professionale, motivo per il quale non si hanno altre notizie in merito alle sue condizioni di salute. Nell’estate del 2022, suo figlio Alessandro (che ha scoperto di esserlo solo all’età di 30 anni) ha deciso di tornare dall’Australia per stargli vicino, senza però specificare quale fosse – allora – il suo stato fisico.

Le parole di Giorgia a Sanremo

Pippo Baudo non è solo un conduttore ma è stato anche un attento scopritore di talenti. Tra questi possiamo contare senza dubbio Giorgia Todrani, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Parole dette male. L’artista romana ha più volte ricordato, nel corso delle tante interviste rilasciate durante la settimana festivaliera, di quanto sia stato importante per lei e di come abbia contribuito a costruire il suo successo.

Queste le sue parole a Domenica In: “Amadeus è molto vicino a Pippo Baudo come stile e me lo ricorda. Anche Ama è coinvolto in prima persona in tutto. Gli ho detto che qui la sua presenza si sente per tutto quello che si fa in generale, anche se poi ogni direttore artistico dà la sua impronta. Inoltre gli ho voluto dire che la sua presenza, la forma del suo talento, quello che lui ha dato è un po’ il riferimento”.

Giorgia ha dichiarato addirittura di aver avvertito il suono della sua voce nei corridoi dell’Ariston: “Io sentivo la sua voce nei corridoi in qualche modo un po’ sono esaurita e un po’ è proprio così. L’ho contattato per ringraziarlo per tutto quello che lui ha dato. Lui mi ha risposto con un audio e ho pianto per mezz’ora, mi ha fatto commuovere. Posso soltanto dire cose belle su di lui”.

Pippo Baudo andò infatti contro tutto e tutti pur di averla nel suo Festival di Sanremo 1995, quello nel quale trionfò con un’ormai indimenticabile Come Saprei.