Paris Fashion Week: Chiara Ferragni sempre più provocante

Luci puntate sulla Paris Fashion Week 2022 e sulle influencer presenti, tra cui la nostrana imprenditrice Chiara Ferragni. I suoi look per l’occasione? A dir poco pazzeschi. Sempre più trasgressiva, provocante, ci sta dimostrando che la moda sta subendo una sorta di evoluzione. Che piaccia o meno, gli abiti non devono più solo essere belli, ma anche lasciare a bocca aperta. E le sfilate per l’Autunno/Inverno 2023-2024 lo stanno facendo, così come la Ferragni.

Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week 2022: pazzesca

La Settimana della Moda è uno degli appuntamenti preferiti di Chiara Ferragni, che proprio in concomitanza con le sfilate dell’haute couture ci mostra degli outfit al limite della provocazione. In un mondo sempre più arroccato sul perbenismo modaiolo, i look dell’imprenditrice sono chiaramente un’eccezione. C’è stato il turno del reggiseno di cristalli, così come dell’abito da sera coi piercing sui capezzoli: outfit che lanciano un messaggio ben chiaro. Libertà.

L’ultimo look è decisamente audace: le trasparenze sono ben evidenti, soprattutto sul retro dei pantaloni. Sono particolari, certo, e non possiamo indossarli per ogni occasione. Ma è proprio per questi eventi che la Ferragni cerca di strutturare i suoi outfit con ogni dettaglio possibile. Per stupire? Lasciare a bocca aperta? Osare sempre di più? Probabilmente sì.

Chiara Ferragni, i pantaloni da Cat Woman con effetto sorprendente

Il completo, che è firmato dallo storico e intramontabile brand Mugler, è decisamente intrigante. Il look è un coordinato di body nude con strisce nere, e ovviamente un paio di pantaloni del medesimo colore. Ma sono proprio quest’ultimi ad avere attirato la nostra attenzione, e anche quella dei follower dell’imprenditrice. Davanti non hanno nulla di “speciale”, potremmo anzi azzardarci a definirli normalissimi.

Tuttavia, nel momento in cui la Ferragni si gira, ecco che l’effetto sorprendente è svelato: sono presenti delle trasparenze ben precise. Il fondoschiena è così “semicoperto” da due tasche. Non c’è proprio nulla da aggiungere: magari la maggior parte di noi non avrebbe il “coraggio” di andare in giro per la città così. Ma dobbiamo dirlo: il look è nel complesso fenomenale. Per il resto, l’outfit brilla anche per la presenza dei maxi cerchi in oro e diamanti, oltre che i bracciali di Cartier. Liquid hair per l’acconciatura: capelli liscissimi, con l’aggiunta di extension.

I commenti al look di Chiara Ferragni

Il look di Chiara Ferragni a Parigi ha attirato l’attenzione dei suoi follower. Sotto il suo video, oltre alla sorella Valentina, che ha commentato con “Miao“, tanti hanno lasciato un cuore o un piccolo fuoco, a indicare che il suo outfit è davvero strepitoso. Certo, c’è anche chi invece non ha apprezzato nel complesso, come sempre.

I gusti, alla fine, non si discutono, e alcuni commenti si spingono in là, decretando il dissenso. C’è chi scrive: “Stiamo un po’ esagerando“, o “Dov’è finita la classe?”, “Con un outfit del genere dove si potrebbe andare?”. Ce lo siamo chieste anche noi, ma forse è proprio perché non lo abbiamo mai fatto che non sappiamo come renderlo al meglio. Chissà se diventerà una tendenza. Di certo, la Ferragni ha fatto centro ancora una volta: alla Paris Fashion Week 2022, è lei la regina di stile.

