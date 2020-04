Paolo Bonolis torna in tv con Avanti un altro dopo le indiscrezioni sull’addio a Mediaset

editato in: da

Paolo Bonolis torna in tv con Avanti un altro dopo dopo le indiscrezioni sul suo futuro a Mediaset. Il prossimo 3 maggio infatti il conduttore sarà di nuovo alla guida del suo show cult insieme all’amico Luca Laurenti. Dopo aver mandato in onda le repliche della trasmissione, la rete ha deciso di trasmettere i nuovi episodi.

Bonolis e Laurenti terranno quindi compagnia al pubblico per tutto il mese di maggio e oltre, sino al 21 giugno. Una scelta che arriva dopo l’enorme successo del programma che, nonostante le repliche, è riuscito a portare di fronte allo schermo della tv ben 4 milioni di telespettatori a puntata, battendo L’Eredità di Flavio Insinna.

Il ritorno di Avanti un altro sembra mettere un punto ai contrasti fra Paolo Bonolis e Mediaset che duravano ormai da settimane. Il conduttore infatti non aveva gradito la scelta della rete di non mandare in onda le nuove puntate (registrate) del suo show e su Instagram aveva svelato di non essere stato contattato dall’azienda. Poco dopo Bonolis insieme a Fiorello aveva criticato la decisione di Rai e Mediaset di mettere uno contro l’altro VivaRaiPlay e Ciao Darwin.

“Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili – aveva spiegato durante una diretta Instagram -. Il senso della vita? No, non torna, a meno che non mi muovo a Mediaset e vado in Rai – aveva detto parlando del suo futuro in tv -. E questo potrebbe accadere… Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io tutto sommato mi diverto anche molto nella leggerezza senza ipocrisia, quasi fanciullesca, di Ciao Darwin e Avanti un altro! che portiamo in scena. Io e Luca ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro”.

I contrasti di Lucio Presta, suo agente, con la rete, avevano poi fatto pensare a un addio. A quanto pare però non sarà così, almeno per ora, mentre sembra confermato il ritorno in Rai di un altro volto molto amato: Paola Perego. La conduttrice ha annunciato che sarà presto in tv con un nuovissimo show.