Ornella Muti in lingerie a 67 anni: “Questa sono io, piaccio o non piaccio”

Il tempo non sembra passare per Ornella Muti, immortalata in un video della figlia Naike Rivelli. Alla soglia dei 68 anni (l’attrice spegnerà le candeline a marzo), si è mostrata su Instagram in lingerie e in forma perfetta, dando una bella lezione sull’accettazione di sé.

Ornella Muti, a 67 anni è più bella che mai: il messaggio

Deve avere fatto un patto col diavolo Ornella Muti, che a 67 anni è ancora splendida. Che l’attrice sia un’icona è un dato di fatto, sia per la sua innegabile bellezza che per la sua personalità che ha conquistato più di una generazione. E ne ha dato dimostrazione ancora una volta su Instagram, dove è apparsa in lingerie in un video pubblicato dalla figlia Naike Rivelli.

Un filmato che è già diventato virale, perché l’attrice, grazie alla sua spontaneità, è riuscita a dare una lezione alle tutte le donne, giovani e meno giovani, che sperano di piacere a tutti senza coltivare i propri punti di forza.

Seduta su una poltroncina, in lingerie e con un paio di stivali neri con il tacco, Ornella è stata “beccata” da sua figlia mentre è intenta a truccarsi. Una visione anche per la stessa Naike, che non può che chiedersi: “Ma quanto sei bella mamma?”.

Subito dopo la Rivelli rivolge una domanda scomoda alla madre: “Hai paura che ti facciano bodyshaming?”. La replica di Ornella è da applausi: “Non me ne frega niente del bodyshaming, non ho paura di quello che dicono, io questa sono, piaccio o non piaccio“.

Parole riprese da Naike anche nella didascalia del video, che ha sottolineato: “Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi“. Ovviamente sono fioccati i complimenti per la Muti: “Molto probabilmente è così bella proprio perché se ne frega del giudizio degli altri. Brava!!”, ha scritto un’utente.

Un concetto ripreso anche dalla figlia di Ornella Muti, che ha risposto: “Mi fa sorridere che influencer che si mettono in mostra pretendono di piacere a tutti. Non funziona così il mondo. Quando ti metti in vetrina tutti guardano e dicono ciò che pensano. Non sempre viene apprezzato ciò che si mostra. Un consiglio alle vip che ci rimangono male delle cattiverie dei haters: amate voi stesse e fatevene una ragione. Sei sei forte e felice di ciò che fai, fregatene delle critiche!“.

Ornella Muti, la confessione sulla nascita di Naike Rivelli

Icona del cinema italiano, apprezzata in tutto il mondo per la sua bellezza e per il suo talento, Ornella Muti non ha mai nascosto di aver voluto mettere al mondo Naike a tutti i costi, andando contro l’opinione pubblica, visto che era appena una diciottenne quando scoprì di essere incinta.

In una recente intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha confessato di aver avuto forti pressioni per abortire: “Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no! Quindi ho deciso di portare a termine la gravidanza, altrimenti il Signore mi avrebbe detto “pussa via!”… ed è nata Naike“.