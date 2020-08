Monica Bellucci e Vincent Cassel sorridono insieme per la figlia Deva

editato in: da

Monica Bellucci e Vincent Cassel tornano a sorridere insieme per amore della figlia Deva. L’attore francese e la diva italiana si sono ritrovati sul lago di Como per supportare la primogenita durante un impegno lavorativo. Splendida come la sua mamma e affascinante come il papà, Deva è già una star nel mondo della moda, testimonial di numerosi marchi fashion.

La famiglia si è ritrovata a Bellagio, location sul lago di Como scelta per realizzare uno shooting con protagonista proprio la 15enne. Deva può contare sul supporto di Monica Bellucci, che non la lascia mai sola, ma anche di Vincent Cassel, che è legatissimo a lei e alla secondogenita Lèonie. I due attori si sono detti addio sette anni fa, dopo una love story durata quattordici anni. Le foto pubblicate sul settimanale Chi testimoniano come Monica e Vincent siano riusciti a rimanere in ottimi rapporti per amore delle figlie.

Nelle immagini gli ex si rilassano nel giardino del Grande Hotel Villa Serbelloni, mentre Deva è impegnata nelle riprese di uno spot. Assente Tina Kunakey, la modella 23enne che nell’agosto del 2018 è diventata sua moglie e nell’aprile 2019 ha dato alla luce la figlia Amazonie. Dopo la fine del legame con Cassel, l’attrice ha vissuto una storia d’amore altalenante con Nicolas Lefebvre, artista ed ex modello 38enne, molto affascinante. “Non c’è una regola che valga per tutti – aveva spiegato qualche tempo fa Monica Bellucci -. Ognuno fa come vuole e come può, ciò che dico è valido solo per me. Ci sono donne che stanno benissimo senza bambini, ma ciò che mi dà valore sono le mie figlie. E sono qui per amarle: questo amore, ne sono convinta, dà solidità alla vita. Le mie figlie – aveva concluso – sono le risposte a tutte le mie domande. È stato quando sono nate che ho capito la mia ragione di essere su questa Terra”. Capelli neri lunghissimi, sguardo intenso e viso da bambola: Deva è identica alla sua mamma e si prepara ad avere un futuro luminoso nel mondo dello spettacolo, fra shooting, spot e sfilate.