Miriam Leone parla per la prima volta del fidanzato misterioso

editato in: da

Miriam Leone si confessa e parla per la prima volta di Paolo Cerullo, il misterioso fidanzato che, secondo alcune indiscrezioni avrebbe sposato in gran segreto. Nonostante sia molto famosa, l’attrice è particolarmente gelosa della sua vita privata. Il compagno, con cui ha ritrovato il sorriso dopo diverse storie finite male, non è mai apparso sul suo profilo Instagram. Non ci sono foto della coppia e l’ex Miss Italia non ha mai rivelato nulla su di lui.

In un’intervista rilasciata a Grazia, Miriam ha svelato qualcosa di più sulla nuova relazione con Paolo Cerullo, parlando anche delle presunte nozze. “L’ho letto anch’io e ho smentito – ha chiarito l’attrice -. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni”. Anche se il matrimonio non c’è stato la Leone ha confermato di essere molto innamorata: “Spiace deludere, niente nozze – ha chiarito -. Però confermo che la persona c’è”.

“Vorrei che si parlasse solo del mio lavoro ma ho capito che non sempre è possibile – ha chiarito Miriam Leone, molto attiva su Instagram -, quindi immagino che stiano parlando di un ologramma che non sono io. A volte, in questi anni, qualcuno ha scritto cose negative su di me, avrei voluto reagire ma poi non l’ho mai fatto, anzi. La gentilezza verso chi vorrebbe ferirti è un’arma più potente. Nel caso di questo non-matrimonio ho dovuto rispondere per forza”.

35 anni e una lunga carriera alle spalle, Miriam Leone è diventata famosa nel 2008 trionfando a Miss Italia, in seguito ha condotto alcune trasmissioni televisive. Ha poi abbandonato il ruolo di conduttrice per dedicarsi alla recitazione, sua grande passione. “La tv in diretta mi ha insegnato la puntualità e a fingere di stare bene anche se hai la febbre – ha rivelato -. Ma non era un ambiente adatto a me, così ho scelto di andarmene senza sapere con quali esiti. Lì per lì tutti mi sconsigliarono di farlo e, dal punto di vista economico, fu una scelta irrazionale. Ma decisi che avrei fatto come volevo. Alla peggio avrei sbagliato da sola”. Infine Miriam ha parlato del suo rapporto con la popolarità: “Conta, perché noi attori senza pubblico che faremmo? Chiusi a declamare nelle nostre camerette? Quando facevo la tv del mattino mi piaceva da pazzi incontrare la gente per strada, le signore al mercato e chiacchierare con loro. Oggi cerco di tenere sempre vivo il contatto attraverso i social”.