Mario Adinolfi, il percorso dopo l’Isola: “Ho perso 45 chili in 100 giorni, la fede mi sta larga”

Il politico ha raccontato su Instagram il suo percorso di dimagrimento, iniziato all'"Isola dei Famosi", aiutato da dieta e farmaci

Sembra essere più determinato che mai Mario Adinolfi, che dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi continua il suo percorso di dimagrimento. Il politico, convinto delle sue scelte, non smette di aggiornare i suoi follower, raccontando dei cambiamenti evidenti del suo corpo: tra questi anche un dettaglio non di poco conto come la fede da stringere, che comincia a cadere dopo i tanti chili persi.

Mario Adinolfi continua a dimagrire: “45 chili persi in 100 giorni”

Dopo aver perso 34 chili all’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il suo percorso di dimagrimento infatti continua a vele spiegate, come sta raccontando su Instagram ai suoi follower. Un cammino fatto di consapevolezza e grande determinazione, con una dieta ferrea e l’aiuto di un farmaco che lo sta aiutando a perdere i chili in eccesso.

Ma ci tiene a sottolineare che non si tratta di un rimedio “miracoloso”: “Potete affrontare le iniezioni in pancia settimanali che letteralmente vi toglieranno l’appetito solo sotto stretto controllo medico e solo se accetterete due ulteriori condizioni: dieta e movimento. Io dalla mia dieta ho progressivamente eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. Poi cerco di camminare il più possibile, mi sono spinto oltre i 5.000 passi, quasi 4 km in meno di un’ora”.

Il messaggio del politico è chiaro: la perdita di peso non è dovuta solo al Tirzepatide – farmaco utilizzato nella gestione del diabete di tipo 2 – ma soprattutto a un’alimentazione più equilibrata associata al movimento. “L’Honduras ha fatto molto, sull’Isola mangiavo poco e niente con una quotidianità faticosissima e chiusi con la pesata in diretta nazionale durante la finale a quota 194.9 kg. Ora grazie al triplice effetto di Tirzepatide, dieta e movimento fisico sono a 183, 45 kg persi in 100 giorni“.

Un cammino fatto di grandi soddisfazioni, ma soprattutto frutto di “forza di volontà estrema, con una determinazione d’acciaio”, come ha specificato lui stesso su Instagram.

I cambiamenti fisici

Il dimagrimento sta portando a cambiamenti fisici inaspettati: tra “caviglie che così sottili non le avevo dal 1996…” (come ha mostrato su Instagram scattandosi un selfie in ascensore) e la fede che ormai non sta più al suo posto, Mario Adinolfi non può che essere orgoglioso di questo suo cammino, in salita certo, ma che lo sta portando a fare tanti passi in avanti. “Mi sono accorto che sto per perdere la fede nuziale“, ha scritto a corredo di una foto che dà dimostrazione dei chili persi anche nelle mani.

“Prima, complici i 65 chili che ho preso dall’anno del matrimonio, mi stringeva al punto di aver disegnato un solco nel dito, ancora visibile. Ora dopo 45 chili persi in 100 giorni, Silvia mi ha detto: dobbiamo andare dall’orafo a farla stringere un po’. E son soddisfazioni”. Adinolfi non si è abbattuto, nonostante alcuni problemi medici che lo hanno costretto a un ricovero subito dopo il rientro dall’Honduras.

E oggi non può che dirsi orgoglioso della sua forza di volontà e della sua determinazione, in un percorso che sta affrontando senza scorciatoie, ma solo con le sue forze.