Mario Adinolfi, dopo l’Isola continua il dimagrimento: “Si fa sul serio”

Durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi è riuscito a perdere peso mostrando un aspetto più sano e felice. Un cambiamento visibile che il giornalista sembra voler portare avanti anche dopo la fine del reality.

A raccontarlo è lo stesso Adinolfi che, in un video pubblicato sui social, ha spiegato che il percorso iniziato all’Isola è stato solo l’inizio. Ora è entrato nella “fase due”: un modo diverso di prendersi cura di sé, con più consapevolezza e l’idea che il cambiamento, quello vero, inizi proprio quando si torna alla quotidianità.

Mario Adinolfi continua il percorso di dimagrimento

A volte i veri cambiamenti iniziano nei luoghi più improbabili e, soprattutto, coinvolgono persone che non ci aspetteremmo. Lo sa bene Mario Adinolfi che, negli ultimi mesi, è stato uno dei protagonisti assoluti de L’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, che lo ha messo alla prova sul piano fisico e personale.

Un percorso, quello del giornalista, che lo ha portato a una trasformazione evidente. Al termine del programma, Adinolfi è tornato dall’Honduras con 26 chili in meno: un risultato che, come ha raccontato lui stesso, non aveva mai raggiunto prima nella sua vita.

“È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato”, ha raccontato Mario Adinolfi in un’intervista, descrivendo la sensazione dopo la grande perdita di peso.

E ora che è tornato in Italia ed è riuscito a superare alcuni problemi medici che lo hanno costretto a un ricovero subito dopo il rientro, Adinolfi ha scelto di non fermarsi. Anzi, ha deciso di proseguire il suo percorso di dimagrimento con un approccio diverso, ma altrettanto impegnativo. Lo ha raccontato in un video sui suoi canali social: “Prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico – ha spiegato – che si inietta nella pancia”.

Il farmaco in questione, ha precisato, è a base di tirzepatide, un principio attivo innovativo usato per favorire la perdita di peso, soprattutto nei pazienti con obesità o diabete. Un passo importante, che per Adinolfi segna l’inizio della cosiddetta “fase due”: “È la prima volta che l’ho fatto in vita mia – ha detto – è un pochino impressionante. Qui si fa sul serio”.

Mario Adinolfi, il messaggio alla figlia Clara

Il percorso di dimagrimento di Mario Adinolfi va ben oltre il desiderio di prendersi cura della propria salute: il giornalista, infatti, durante l’Isola dei Famosi ha raccontato agli spettatori una motivazione più profonda, personale, che lo ha spinto a mettersi alla prova in Honduras e che continua a motivarlo anche a casa. Da anni, infatti, la figlia Clara affronta la difficile sfida dell’anoressia, e per Mario questo ha rappresentato un punto di partenza e un motivo per non arrendersi.

Durante il reality e nelle interviste successive, Adinolfi ha più volte sottolineato quanto il suo percorso sia legato a questo impegno: dimostrare con i fatti, e non solo a parole, che si può combattere, migliorare e trovare un equilibrio, anche quando la strada è in salita.

Parla a Clara, ma anche a chiunque si trovi a lottare: non si è mai soli davvero, e la forza di volersi bene può trasformarsi in speranza reale.