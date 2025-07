Mario Adinolfi, gli auguri alla figlia Clara dopo il ricovero: “È tutto vero”

Mario Adinolfi, dopo il ricovero in ospedale, fa gli auguri alla figlia Clara, che compie 15 anni oggi 8 luglio. Proprio a lei si era rivolto durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi: “Papà ce la sta facendo, spero anche tu”. Un Adinolfi forse diverso da come molti si sarebbero aspettati, con gli occhi commossi al pensiero della figlia Clara, a cui aveva promesso di essere forte. Su Instagram, in occasione del suo quindicesimo compleanno, le ha dedicato un pensiero, dicendosi orgoglioso di lei.

Mario Adinolfi, gli auguri alla figlia Clara che compie 15 anni

Un lungo messaggio dedicato alla figlia Clara, nata dal matrimonio con Silvia Pardolesi: oggi 8 luglio compie 15 anni. La giovane, come ha raccontato Mario Adinolfi, soffre di anoressia. All’Isola, aveva spiegato di essere molto sensibile sul tema del peso proprio per questo motivo, definendo l’anoressia un “problema esplosivo tra le giovani ragazze”. Su Instagram, ha spiegato di essere molto orgoglioso di lei, della sua intelligenza, della sua sensibilità, dei suoi risultati scolastici, della sua lotta.

“Non vi ho detto che lei c’è sempre stata, ha accompagnato come presenza discreta ogni passaggio della mia vita complicata, abbracciandomi sempre con lo slancio da bambina che un fotografo immortalò dieci anni fa dopo il mio comizio a piazza San Giovanni”. E ha aggiunto che, sì, è difficile avere dei figli al giorno d’oggi, visti i tempi incerti e le difficoltà, una preoccupazione continua. “A chi mi dice che avere figli oggi è difficile perché ‘sono tempi incerti, è una lotta quotidiana in un mondo capovolto, i figli sono una responsabilità, un costo e una preoccupazione continua’, rispondo (con Silvia) che è tutto vero. Ma poi guardo questi 15 anni con Clara, i quasi 30 che vado a compiere da genitore in trincea, chiedendomi come avrei mai potuto vivere senza”.

Come sta Mario Adinolfi dopo il ricovero: è stato dimesso

L’Isola dei Famosi si è conclusa il 2 luglio con la vittoria di Cristina Plevani: al ritorno, molti naufraghi hanno avuto non pochi problemi. Loredana Cannata è, almeno per il momento, ancora ricoverata in ospedale, visto quanto accaduto dopo la prova subacquea. Anche Mario Adinolfi è stato ricoverato: un grande spavento, ma – per fortuna – la situazione è rientrata poco dopo.

“Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”, così aveva raccontato il suo malore. All’Adnkronos, ha spiegato di essersi sentito male poco dopo il ritorno in Italia: le temperature elevate e il livello altissimo di umidità hanno avuto subito un effetto strano su di lui.

In ospedale ha trascorso una “una notte molto paurosa perché i dolori erano atroci. Il corpo evidentemente ha deciso di darmi un segnale definitivo che lo stress aveva raggiunto un punto di non ritorno”. Ha poi ringraziato i medici e gli infermieri del Santo Spirito: il mattino successivo, è tornato a casa con la moglie e le figlie. E adesso per lui un periodo di riposo, dopo mesi di certo complicati, in cui ha messo sotto sforzo il suo fisico. “Adesso bisogna frenare un attimo perché sono stati mesi e complicati. Ora bisogna respirare un po’ e riposare”.