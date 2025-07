Mario Adinolfi in ospedale dopo l’Isola: “Un gran bello spavento”

Un ritorno a casa con qualche imprevisto per Mario Adinolfi, che dopo essere rientrato dall’Honduras in seguito alla sua avventura all’Isola dei Famosi, è finito in ospedale. È stato lo stesso giornalista ad aggiornare i suoi follower su Instagram, con un post su Instagram dove ha pubblicato degli scatti che lo ritraggono disteso su un lettino con una flebo attaccata al braccio.

Mario Adinolfi finisce in ospedale: come sta

Una brutta disavventura per Mario Adinolfi, che dopo essere rientrato dall’Honduras, è finito in ospedale. È stato lo stesso ex naufrago a far sapere ai suoi follower del suo stato di salute, pubblicando un post su Instagram con quattro foto che lo immortalano disteso sul lettino, con una flebo attaccata al braccio.

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale“, ha scritto il giornalista sul suo profilo a corredo degli scatti. “Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”, ha spiegato facendo riferimento alla partecipazione all’Isola dei Famosi.

Il rientro in Italia non è stata una passeggiata per Adinolfi, che ha avuto qualche conseguenza spiacevole dall’avventura in Honduras, troppo stressante per il suo corpo, provato dai tanti giorni di digiuno. Per fortuna niente di grave per il giornalista, che poco dopo aver pubblicato il post ha ricevuto un’ondata d’affetto dai suoi sostenitori e tanto sostegno dai suoi fan.

Tanti gli auguri di pronta guarigione e le congratulazioni per la sua esperienza nel reality show: “Sull’Isola è stato una piacevole scoperta, complimenti per il tragurado raggiunto”, ha scritto un utente su Instagram. A fare eco un altro follower, che ha scritto: “Caro Mario, sei una bellissima persona. Sono sicura che questa prova è stata importantissima per te, hai dimostrato a tutti che volere è potere. Hai un carattere stupendo, incomincio a seguirti anche come giornalista, ma soprattutto mi piaci come persona”.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi

Era partito dall’Italia pesando oltre 220 chilogrammi e l’esperienza in Honduras lo ha fatto tornare con ben 26 chili in meno. Un bel traguardo per il naufrago, che durante la finale del reality show ha scoperto di pesare 194,9 chili: Adinolfi non ha nascosto la sua sorpresa davanti al numero mostrato dalla bilancia, un percorso fatto di privazioni, fatica e una determinazione che pochi gli riconoscevano all’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi.

Non poteva mancare un tocco di ironia alla scoperta della sua nuova forma fisica: “La mia tartaruga è rovesciata, però va bene lo stesso”. Poi sono arrivate le riflessioni: “È un’impresa che non è mai riuscita a nessuno, quella di farmi dimagrire. Mia madre sarà invidiosa. Ogni anno mi dice: ma quest’anno dimagrisci? E io dico sempre: questo è l’anno della salute”, ha confessato. “Sono stato davvero male per questo calo di peso e io mi sono ricordato di quell’arrendersi mai che fai col sorriso smargiasso e allora mi sono detto arrendersi mai e sorridere”, ha detto a Simona Ventura.