Maria De Filippi e il retroscena sul primo incontro con Maurizio Costanzo

Della vita privata della regina di Canale 5 si sa poco, eppure qualche dettaglio trapela sempre: stiamo parlando di Maria De Filippi, conduttrice e autrice di tanti show tra i quali Amici, Uomini e Donne, Temptation Island e molti altri.

Conosciuta non solo per i suoi programmi di successo, ma anche per la sua riservatezza, Maria è stata menzionata in un’intervista de Il Corriere della Sera, nel quale è stato svelato un retroscena sul suo rapporto con il conduttore Maurizio Costanzo.

A rilasciare il dettaglio è stato l’avvocato delle celebrità Giorgio Assumma, che ha rivelato al quotidiano un aneddoto legato alla coppia, concentrandosi su come Maria e Maurizio si siano conosciuti.

A Maurizio basta un’occhiata per capire una persona. Così come capì subito che tipo fosse Maria De Filippi che gli presentai io in un’occasione di lavoro. All’inizio fu sgarbato e scortese. Ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma.

L’avvocato, dunque, ha dichiarato un particolare che nessuno si sarebbe aspettato, ovvero quello che Maurizio possa aver dato una prima impressione poco piacevole a Maria. Ma a tale particolare, Asumma ha voluto anche aggiungere che quell’incontro non ha avuto modo di scalfire il futuro della coppia, poiché il legame di Maria e Costanzo è basato su un forte legame intellettuale che garantisce “il sicuro cemento per un’intesa duratura”.

Anche Maria ha espresso la stessa opinione dell’amico Giorgio, che in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi aveva confessato quanto il modo di ragionare e di agire di Maurizio sia stato ciò che più l’ha colpita, conquistandola sul piano mentale:

Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione, sono una belva.

La loro intesa è dunque un turbine di ammirazione, di due opposti che si completano e soprattutto amore: Maria De Filippi ha conosciuto Maurizio Costanzo alla fine degli anni ’80, poco prima che lui annunciasse la separazione dalla sua terza moglie, e nel 1995 sono convolati a nozze. Dopo tanti anni, sono ancora insieme e il loro amore va a gonfie vele. Insieme hanno adottato Gabriele, che ora è uno splendido uomo di 28 anni e che ha intrapreso la stessa carriera dei genitori tra le quinte di diversi programmi televisivi.

Maria, comunque, non è stata l’unica che si è sbilanciata nel parlare del suo amore per Costanzo: anche Maurizio sempre al settimanale Oggi, aveva dichiarato che la De Filippi è il suo vero amore: “Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, stia per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro”.