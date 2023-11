La notizia della morte di Anna Kanakis è giunta inaspettata, come un fulmine a ciel sereno. Aveva soltanto 61 anni la più giovane Miss Italia di sempre, bella e di talento, che ha trovato la sua dimensione dapprima nel cinema e della commedia brillante italiana, poi anche in politica. Ma la Kanakis era anche una moglie amatissima: ad annunciarne la scomparsa è stato proprio il marito Marco Merati Foscarini, con lei fino all’ultimo istante.

Marco Merati Foscarini, il grande amore di Anna Kanakis

Come si può sopportare la scomparsa della donna amata? Marco Merati Foscarini sta vivendo questo dolore sulla propria pelle, lui che ha dovuto trovare dentro di sé anche la forza per farsi carico della responsabilità peggiore, ma dovuta: annunciare la morte di Anna Kanakis, sua compagna di vita da quasi vent’anni.

Fonte: IPA

Erede di uno degli ultimi dogi di Venezia, Marco Foscarini (morto nella seconda metà del Settecento), il marito della compianta Miss Italia discende dunque da una prestigiosa famiglia patrizia veneziana. Sulle origini dei Foscarini si sono tramandate tante storie tra mito e leggenda, ma è probabile che provenissero da Altino o Padova e che si siano trasferiti a Venezia soltanto in un secondo momento. Un’eredità storica importante quella di Marco Merati Foscarini, uomo lontano dai riflettori e poco avvezzo al gossip, proprio come l’amata moglie.

Anna Kanakis e Marco Merati Foscarini, un matrimonio senza figli

L’ultima apparizione televisiva di Anna Kanakis risale al 2022, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nello stesso anno aveva anche rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui aveva parlato proprio del marito e della loro grande storia d’amore iniziata poco dopo la separazione dal primo marito, il musicista Claudio Simonetti.

Nel 2004 era convolata a nozze con Marco Merati Foscarini e da quel momento i due sono stati inseparabili nonostante tutto, anche a dispetto di quei 13 anni di differenza che fanno ancora storcere il naso a molti. “Quando ci siamo sposati io avevo 42 anni e lui 55”, aveva raccontato a Nuovo l’attrice, spiegando di non avere alcun rimpianto per non essere mai diventata madre: “Ci abbiamo provato, ma non è capitato. Comunque per me la mancata maternità non rappresenta un rimpianto. Sinceramente non ho mai avuto la grande vocazione di diventare mamma. Tra me e Marco le cose vanno benissimo così, anche perché a volte mi sento io la sua bimba, mentre altre è lui a essere il mio bimbo”.

Anna Kanakis, il doloroso addio del marito

I funerali di Anna Kanakis sono in programma giovedì 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro, a Roma. E intanto riecheggiano forti e dolorose le parole che Marco Merati Foscarini ha rivolto all’amata moglie: “Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto“.

Un “indicibile dolore”, come scritto nel necrologio condiviso dall’uomo e dalla madre di Anna Kanakis, la signora Cettina, ricordando come abbia “affrontato con coraggio estremo” la sofferenza dovuta a una malattia diagnosticatale circa sette mesi fa e che, alla fine, ha avuto la meglio.