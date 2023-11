Anna Kanakis se n’è andata nel fiore degli anni. All’età di 61 anni, si è spenta domenica sera: a distanza di sette mesi dalla diagnosi della malattia, ha lasciato il marito, Marco Merati Foscarini, e la mamma Concetta “Cettina” Costanzo, che ha dedicato parole di incommensurabile dolore per l’addio prematuro della figlia alla vita.

Le cause della morte di Anna Kanakis

Le testate giornalistiche parlano di una malattia fulminante, di un tumore che non ha lasciato scampo: a riportare la notizia è Il Messaggero. Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di una leucemia fulminante, sebbene la famiglia non l’abbia ancora confermato. Nell’annuncio funebre, il marito Marco Merati Foscarini e la mamma Concetta Costanzo si sono detti affranti dal dolore: “Hai affrontato con coraggio estremo questa lunga sofferenza. Sarai sempre vicino a noi, nei nostri cuori colpiti dall’indicibile dolore”.

La più giovane Miss Italia di sempre – è stata eletta nel 1977 a 15 anni – viene dipinta come una donna forte, dal sorriso meraviglioso, dalla gentilezza unica. L’addio del marito ha descritto sapientemente le sue immense qualità: “Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto”.

L’addio struggente della mamma Concetta “Cettina” Costanzo

I funerali si tengono nella giornata di oggi 23 novembre 2023 nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, intorno alle ore 15.00. Nel necrologio, la famiglia ha voluto ringraziare due ematologi: il professor Maurizio Martelli e il professor Claudio Cartoni. Si è aggiunta anche la dichiarazione della mamma, affranta dal dolore per la prematura scomparsa della sua amatissima figlia. “Annuccia, mia adorata, la tua mamma, affranta dal dolore, rimane su questa terra. Ti raggiungerà per vivere insieme la vita eterna“. La donna, ex avvocato che ha divorziato dal marito poco dopo la nascita di Anna, ha vissuto a Messina in prima battuta e successivamente a Catania.

Il grande amore di Anna Kanakis con Marco Merati Foscarini

La vita di Anna Kanakis è stata un susseguirsi di successi: dalla vittoria a Miss Italia fino al debutto nel cinema, è stata anche responsabile nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica, oltre che scrittrice. Una vita fatta di creatività, di spettacolo, ma anche piena d’amore: dopo il primo matrimonio nel 1981 con Claudio Simonetti – fondatore dei Goblin – da cui ha divorziato nel 1984, la Kanakis è convolata a nozze con Marco Merati Foscarini, il suo grande amore, discendente di uno degli ultimi dogi di Venezia.

La coppia non ha avuto figli: “Quando ci siamo sposati io avevo 42 anni e Marco 55. Ci abbiamo provato ad avere figli, ma non è capitato. Comunque per me la mancata maternità non rappresenta un rimpianto. Sinceramente non ho mai avuto la grande vocazione di diventare mamma. Tra me e Marco le cose vanno benissimo così, anche perché a volte mi sento io la sua bimba, mentre altre è lui a essere il mio bimbo”.