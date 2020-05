Mara Venier mostra il nuovo taglio di capelli su Instagram ma il risultato non è quello sperato

editato in: da

Mara Venier nelle Stories di Instagram condivide il nuovo taglio di capelli che, a quanto racconta, si è fatta da sé, ma il risultato non la convince.

La presentatrice è nella sua cucina e si mostra con la sua chioma bionda raccolta disordinatamente da un mollettone. “Stamattina ho dato un taglio ai capelli, boh… Tutto davanti, la scalatura, ho tagliato il dietro, non so cosa avrò fatto“, racconta Zia Mara, ma non sembra molto soddisfatta del taglio realizzato. Tutta un’altra storia rispetto al taglio fai da te di Paola Barale.

A dir la verità, il cambiamento non è così evidente, forse la Venier ha osato meno di quanto avrebbe voluto. Bisognerà aspettare dunque domenica quando sarà in tv per rendersi conto se la nuova pettinatura è davvero riuscita.

Intanto, la presentatrice si dedica a una delle sue attività da casalinga preferite: cucinare. Anche se, confessa, dovrebbe mettersi a dieta. Pare abbia messo su qualche chilo in questi giorni di quarantena. Poi mettendosi le mani tra i capelli dice: “Mamma mia ragazzi… Vabbè” e saluta perplessa i suoi follower.

Se il taglio non è quello sperato, nonna Mara saprà come consolarsi coi suoi nipoti, soprattutto col piccolo Claudietto che ha rivisto finalmente dopo due mesi: un incontro tenerissimo. E poi deve pensare a Domenica In. La presentatrice non dimentica la sua squadra che ringrazia su Instagram. A rincarare la dose ci pensa suo marito Nicola Carraro che commenta: “Squadra fantastica”. Mentre tra i fan della Venier qualcuno scrive: “La Signora della Domenica. Ieri, oggi e domani”.