Mara Venier mostra su Instagram la sua gioia: pronta a rimettersi in piedi

Mara Venier è pronta a rimettersi in piedi: dopo la frattura al cuboide che l’ha costretta per qualche settimana tra tutore e sedia a rotelle, oggi sul suo profilo Instagram ha mostrato tutta la sua felicità per la sua guarigione.

“Dopo un mese e due giorni il dottore mi ha rimesso in piedi”, ha detto ringraziando il suo ortopedico: la conduttrice infatti, con le stampelle e ancora qualche comprensibile titubanza, ha esultato sapendo che potrà tornare a camminare normalmente tra una decina di giorni.

In queste settimane, nelle stories di Instagram, la Venier ha mostrato le sue giornate a riposo, inquadrando spesso il suo piede rotto a seguito di una caduta lo scorso 31 maggio: “Zia Mara” ha condiviso con i suoi innumerevoli fan i tanti momenti con l’arto gonfio appoggiato sul cuscino, rimanendo sempre ironica e positiva nonostante la frattura. Senza dimenticare ovviamente i siparietti divertenti con il marito, che l’ha ripresa più volte in vestaglia.

Proprio in questi giorni, sempre tramite il social, la conduttrice ha pubblicato delle stories in compagnia di Alessia Marcuzzi e della figlia Mia, che hanno fatto visita all’amica bloccata a letto: “Io sempre così eh, da qua non mi muovo mai!”, ha detto scherzando.

Mara Venier, nonostante il piede rotto, non si è mai fermata: la presentatrice di Domenica In, inarrestabile, ha continuato a condurre il suo programma fino all’ultima puntata, quella del 28 giugno, e il suo pubblico l’ha premiata con picchi d’ascolto record.

L’ultimo appuntamento della stagione è stato davvero speciale per Mara, che si è vista recapitare in puntata l’omaggio floreale di suo marito Nicola Carraro per il loro quattordicesimo anniversario di nozze. Ma è stata anche una puntata al centro delle polemiche: si sta parlando in questi giorni di una possibile multa dopo un gesto in particolare, l’abbraccio con Romina Power, arrivato al termine di una toccante intervista.

A pochi giorni dalla morte della sorella Taryn, l’ex moglie di Al Bano ha voluto ricordare una delle persone a lei più care, scomparsa dopo una battaglia contro la leucemia. La Venier durante l’intervento di Romina ha affermato: “Non me ne frega niente che non ci possiamo abbracciare, ti abbraccio lo stesso”, lasciandosi andare all’emozione del momento.

Dopo il record di ascolti, ora, Zia Mara è pronta a rimettersi in piedi e ricominciare “piano piano”.