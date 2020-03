Madonna cade sul palco e scoppia a piangere: la popstar trasportata in ospedale

editato in: da

Madonna cade sul palco e scoppia a piangere prima di essere trasportata in ospedale. La popstar sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice dal punto di vista psicofisico e a peggiorare la situazione ci ha pensato una brutta caduta. Tutto sarebbe accaduto durante le prove per una delle coreografie di Madame X, il tour che sta portando l’artista in giro per il mondo.

Madonna si sarebbe dovuta esibire sul palco del Le Grand Rex di Parigi, ma mentre provava sarebbe caduta da una sedia, sbattendo violentemente l’osso sacro. L’incidente avrebbe ridotto Lady Ciccione in lacrime, costringendola al ricovero in ospedale. L’episodio avrebbe più di un testimone e i fan presenti sarebbero rimasti scioccati nel vedere la popstar così provata.

Non ci sono filmati o foto di quanto accaduto, perché ormai da tempo Madonna proibisce ai suoi fan di utilizzare i cellulari durante i suoi concerti. Mentre la popstar veniva soccorsa il suo staff ha deciso di annullare il live di Parigi. “Ci dispiace informarvi che il concerto di stasera di Madame X al The Grand Rex è stato cancellato a causa di un infortunio – ha scritto il team dell’artista in un comunicato ufficiale -. I fan che hanno comprato i biglietti possono chiedere un rimborso. Per ogni ulteriore problema non esitate a contattarci”.

A confermare l’infortunio anche Madonna che ha pubblicato un post su Instagram, parlando dell’accaduto. “Sono caduta 2 notti fa dal palco quando una sedia mi è stata strappata via, sbattendo l’osso sacro sul pavimento – ha confessato -. Sono riuscita a malapena a terminare lo show perché odio deludere il pubblico. Tuttavia oggi persino io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme da scotch e colla, ha bisogno di stare a letto e riposare per alcuni giorni, in modo da terminare il tour con un sorriso e intera. Grazie per la comprensione”.

Quello di Parigi è solo l’ennesimo concerto cancellato dalla popstar, che solo qualche mese fa aveva avuto a che fare con un infortunio al ginocchio. Coreografie complicate e live estenuanti hanno messo a dura prova il fisico di Madonna, che ha manifestato più volte il bisogno di riposarsi. 61 anni, sei figli e due matrimoni alle spalle – uno con Sean Penn e l’altro con Guy Ritchie – nell’ultimo periodo la cantante ha ritrovato l’amore accanto ad Ahlamalik Williams, ballerino 25enne, accanto a lei in questo momento complicato della sua vita.