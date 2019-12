Lory Del Santo incinta? Lei nega e parla del fidanzato

editato in: da

Ospite di una delle ultime puntate di Un Giorno da Pecora, programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Lory Del Santo ha smentito i rumors relativi a una sua dolce attesa. Fidanzata da tempo con Marco Cucolo, che compirà ventotto anni il prossimo 13 gennaio, la ex compagna di Eric Clapton ha messo a tacere qualsiasi gossip su una sua possibile maternità.

Alle domande sull’argomento ha infatti ironicamente replicato con “Macché, io sono un’osservatrice, sono una che guarda e non giudica (…)”. Da decenni al centro del gossip, la Del Santo ha parlato anche del compagno. Come poco fa ricordato, l’uomo che da diversi anni è accanto alla showgirl e regista spegnerà 28 candeline tra meno di un mese.

Lory Del Santo ha ironizzato su questo prossimo traguardo anagrafico, sottolineando che il fidanzato – al quale è legata dal 2014 – ha quasi 30 anni e “si sta un po’ impigrendo”. Niente lieti eventi all’orizzonte per la coppia Del Santo – Cucolo, che nel 2016 ha partecipato a Pechino Express e che, nell’agosto del 2018 e nei difficilissimi mesi successivi (lui li ha raccontati nel salotto di Domenica Live), è rimasta unita di fronte alla tragedia del suicidio di Loren, figlio minore della star di Drive In.

Nell’agosto del 1991, otto anni prima della nascita di Loren, la Del Santo è diventata mamma di Devin, nato dall’amore con Silvio Sardi. Il ragazzo, che era molto legato al fratello minore, è un valente fotografo.

Lory Del Santo, classe 1958, non ha mai nascosto il desiderio di voler vivere di nuovo le gioie della maternità. Nel corso di un’intervista rilasciata pochi mesi fa al settimanale Nuovo, ha infatti dichiarato di voler “riversare il suo amore di madre su una bambina”.

Ha altresì sottolineato che il pensiero di una figlia la riempie di dolcezza e le fa “venir voglia di fare qualcosa per qualcun altro”. Sempre nella suddetta intervista, la showgirl ha parlato dell’idea di ricorrere all‘affidamento usando parole bellissime per il fidanzato che, a suo dire, “sarebbe un bravissimo padre”.

Tornando invece alla recente partecipazione a Un Giorno da Pecora, ricordiamo che gli argomenti trattati sono stati diversi. Nel corso della chiacchierata con la Cucciari e Lauro, la ex soubrette di Drive In ha rivelato di essere stata l’artefice dell’incontro tra Eric Clapton e Zucchero.

A quanto pare, il cantante emiliano non l’avrebbe ringraziata per avergli presentato slowhand. Secondo la Del Santo, Zucchero – che in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano ha definito Clapton un amico – “Lo ha conosciuto e poi arrivederci e grazie”.