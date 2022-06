Keanu e Alexandra al MOCA Gala: il red carpet è tutto per loro

Keanu Reeves, uno degli artisti più affascinanti, gentili e riservati di Hollywood. Un attore versatile e talentuoso dalla vita non sempre facile, costellata di lutti dolorosi, ma che, fedele al suo nome che in hawaiiano significa “brezza leggera che sale dal mare verso i monti” ha sempre fatto della generosità e dell’altruismo verso gli altri i suoi principi di vita.

Keanu che da qualche anno ha trovato finalmente pace e sorriso accanto ad Alexandra Grant, artista americana che con lui ha pubblicato due libri e fondato una casa editrice. Lui, che dopo la morte in incidente del suo grande amore Jennifer Syme, un anno dopo la perdita della loro figlia, non aveva più voluto costruire famiglie o relazioni stabili, grazie ad una pittrice è riuscito a colorare nuovamente la sua vita.

Sono stati amici per molto tempo, Keanu ed Alexandra, fino a quando la loro affinità si è trasformata naturalmente in relazione. Poche le loro apparizioni pubbliche, ma quando accade, come è successo al MOCA Gala di Los Angeles, l’attenzione è tutta per loro.

Perché sono bellissimi insieme, innamorati e complici, e il loro amore trasuda maturità e consapevolezza. Keanu è l’attore che per troppo tempo aveva perso sorriso e colore, Alexandra la pittrice che glielo ha restituito. E noi, oltre a provare un pelo di invidia per lei, non possiamo che ringraziarla.