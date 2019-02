Isola, la D’Urso risponde agli insulti di John Vitale

editato in: da

“L’unica cosa che mi viene da dire è che il problema non sono io. Io sono grande, sono strutturata, e questa persona se la vedrà a faccia a faccia con me probabilmente in un tribunale. Il vero problema è che ci sono migliaia di donne che subiscono tutto questo. Io combatto da 10 anni la violenza contro le donne. Non si tratta di Barbara D’Urso. Si tratta delle donne. La violenza verbale non è contro di me. Ma contro tutte le donne”.

Barbara D’Urso risponde così alle offese del naufrago dell’Isola dei Famosi, John Vitale. Una replica secca e dura, quella che la conduttrice partenopea ha espresso nel corso della trasmissione Domenica Live nei confronti del concorrente, che ora non solo rischia un querela, ma anche l’eliminazione dal “reality” condotto da Alessia Marcuzzi.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto ha inizio durante il daytime dell’Isola durante il quale Alvin ha lanciato una dichiarazione-bomba:

“Un naufrago è al centro di una polemica in Italia e nei prossimi giorni dovrà difendersi”.

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli aveva scoperto che sulla pagina Facebook di John Vitale era comparso un post denigratorio proprio nei confronti di Barbara D’Urso, scritto prima ancora che il concorrente napoletano volasse in Honduras.

“Che cosa hai creduto di fare Barbara? Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente (…), se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse non sai neanche come ti ci trovi sullo schermo”.

Ancora più offensiva la restante parte del messaggio che continua con parole pesantissime e irripetibili nei confronti della D’Urso. Un comportamento irriverente e fuori luogo, oltre che offensivo, non solo all’indirizzo della conduttrice di Mediaset, ma di tutte le donne.

Da parte sua, Barbara D’Urso, che da molti anni combatte la violenza sul web nei confronti delle donne, ha ricevuto il sostegno e la solidarietà del mondo dello spettacolo, a cominciare dalla collega Alessia Marcuzzi che nel commentare la notizia in diretta ha usato parole ancora più dure:

“Se fosse per me, dovresti essere immediatamente eliminato dalla trasmissione”.

Laconica e poco convinta l’immediata reazione del naufrago che si è giustificato con un vago “Non ricordo”.

Ora, non resta che vedere cosa accadrà al televoto.