GF, Valentina Vignali racconta la sua malattia

Nella casa del Grande Fratello, Valentina Vignali racconta la sua malattia e la lunga battaglia contro un cancro maligno alla tiroide. La giocatrice di basket ha scoperto la patologia nel 2013 e ancora oggi la sua lotta non è terminata, tanto che ogni otto mesi deve effettuare dei controlli specifici.

Dopo aver scoperto di avere il cancro, Valentina ha subito un’operazione ed è stata sottoposta ad un ciclo di radioterapia, ma le metastasi sono comunque rimaste. “La mia sgradita coinquilina, pur non lasciando il collo, si è addormentata – ha confessato -. Sono ancora viva nonostante un tumore maligno e una successiva metastasi oggi addormentata, ma sempre lì, alla base della gola. Non ho mai avuto paura, sono sincera. Ma è un’esperienza che ti cambia il modo di vedere e di affrontare l’esistenza”.

In un momento di confidenze con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello, Valentina Vignali ha svelato: “Sono stata operata nel 2013, ho fatto radioterapia e tutte le cure. La cosa era segreta, l’ho resa pubblica quando sono guarita – ha aggiunto -. Non mi piace fare la vittima né raccontare per mettere ansia. Raccontare un’esperienza è una cosa intelligente quando è un esempio positivo”.

Valentina è senza dubbio uno dei personaggi più discussi della casa del Grande Fratello, al centro di liti, polemiche e confidenze. La giocatrice si è trovata al centro di un triangolo amoroso con Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Dopo l’addio a Stefano Laudoni, la cestista si è fidanzata, ma in tanti sono convinti che abbia perso la testa per il modello.

“Il mio fidanzato è un angelo – ha spiegato parlando con gli altri concorrenti del reality -. Non mi permetterei mai di mancargli di rispetto. Mi metto nei panni fuori. Daniele sta più con me che con lei. A lei dico preoccupati perché non ti cerco. Daniele è un amico, ti ci diverti, siamo identici, non lo vedo accanto a me. Rispetto il mio ragazzo, c’è una persona fuori che mi aspetta. Su alcune cose vengo fraintesa, mi dispiace. Se lei vuole venire a parlare con me, massima disponibilità”.