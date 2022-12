Giovanni Allevi sul mieloma: il messaggio commosso dall’ospedale. Come sta oggi

Da qualche mese Giovanni Allevi sta male: a giugno gli era stato diagnosticato un mieloma e da allora si sta sottoponendo alle cure. Da sempre molto riservato, ogni tanto condivide con i tanti follower su Instagram come sta. L’ultimo messaggio è un video commosso dall’ospedale, da cui trapela tutto l’affetto che prova nei confronti dei fan e quanto sia importante per lui sentire la loro vicinanza.

Giovanni Allevi, il messaggio commosso dall’ospedale

Pochi messaggi, che arrivano ogni tanto, come boccate d’ossigeno per i fan che restano in attesa di avere sue notizie. Giovanni Allevi a giugno aveva fatto l’annuncio più duro, uno di quelli che è difficile esprimere a parole. Aveva dato un nome alla malattia contro la quale sta combattendo: mieloma. Aveva raccontato la sua angoscia. Aveva spiegato che avrebbe affrontato questo percorso lontano dai palchi.

Ogni tanto, però, racconta. Come nell’ultimo video girato in ospedale. Un ringraziamento rivolto ai fan che è ricco di emozione, di una commozione che non riesce a trattenere. “Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato – dice -. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene”. E poi conclude con un: “Grazie dal profondo del cuore”, parole su cui alla fine si commuove mandando un bacio verso la fotocamera.

Parole che toccano per la loro semplicità, per la gratitudine, per l’emozione che suscitano sia in Giovanni Allevi che nei tanti follower. I commenti infatti riflettono proprio questi sentimenti e sono pieni di affetto, di sostegno, di forza per non farlo sentire solo in questi momenti durissimi che sta affrontando.

In questi mesi Giovanni Allevi sta conducendo una battaglia difficile, ma lo ha sempre fatto con forza e coraggio come più volte hanno dimostrato i suoi messaggi. E come emerge anche dall’ultimo in cui racconta quanto importante sia per lui l’affetto delle persone nell’affrontare tutto questo.

Giovanni Allevi, la sua battaglia e come sta

Giovanni Allevi sta portando avanti la battaglia contro il mieloma e lo sta facendo anche supportato dall’affetto dei suoi tanti fan. Poco dopo aver rivelato la malattia aveva raccontato la sua reazione alla diagnosi: “Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach – si legge –. Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!”. Aveva raccontato l’ebrezza della composizione e di come ci si stava approcciando.

Non sono mancati i momenti difficili, come quando ha rivelato di non riuscire a suonare per il tremore alle mani provocato dai farmaci: “Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare”. Aveva scritto rivelando però che la musica c’era, nella sua mente, e che lui ne prendeva nota.

Ora questo nuovo video, che non è solo un ringraziamento, ma mostra ai suoi fan come sta. Infatti, a corredo di una foto pubblicata lo stesso giorno su Instagram in cui lo si vede entrare nel reparto, ha scritto: “Un altro passo decisivo verso la guarigione. Grazie a tutti coloro che lavorano in questa fantastica struttura”, parole che trasudano forza, speranza e coraggio.

