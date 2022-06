Giovanni Allevi, il messaggio ai suoi fan dopo la notizia del tumore

Fonte: ANSA Il messaggio di Giovanni Allevi

Un annuncio senza giri di parole, che è stato una doccia fredda per tutti, ma che al tempo stesso ha dato il via a tantissimi messagi di sostegno. Giovanni Allevi ha scritto nero su bianco le parole che nessuno avrebbe mai voluto leggere, quelle che raccontano della malattia: il mieloma, un tumore. Lo ha fatto scrivendolo su Instagram per avvisare che questa battaglia la combatterà lontano dal palcoscenico. Ma poi ha pubblicato altre foto che lo ritraggono intento a fare giò che ama: suonare e con un messaggio importante per i suoi fan.

Giovanni Allevi, il messaggio ai fan dopo la notizia del mieloma

Sono passati pochi giorni da quel messaggio che in pochi istanti ha fatto il giro di ogni sito di news, Giovanni Allevi ha dato una delle notizie più dolorose: quella della malattia.

“Non ci girerò intorno – si legge nella breve didascalia a corredo della foto pubblicata sul social – : ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Poi il musicista e compositore aveva aggiunto: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Adesso nuove parole, che sembrano voler raccontare del coraggio che metterà in quella battaglia e che Giovanni Allevi la combatterà con tutta la sua forza. “Indietreggerò solo per prendere la rincorsa… Mai per arrendermi!” si legge nella foto mosaico che riproduce uno scatto di C.Lapolla. E se l’immagine ritrae Allevi felice nel suo habitat, queste parole hanno il sapore di una battaglia che l’artista vuole portare avanti con tutto se stesso e senza mollare.

Giovanni Allevi, il sostegno dei fan e non solo

E intorno al musicista e compositore si sono stretti i tantissimi fan, per fargli sentire l’affetto e il supporto. A partire dall’annuncio della malattia che ha visto tantissimi, famosi e non, scrivergli messaggi di sostegno, fino all’ultimo post in cui lo incitano a lo supportano nel cammino che ha intrapreso.

Tra i personaggi famosi che hanno fatto sentire la propria voce c’è anche Fedez, il rapper gli ha scritto un messaggio su Twitter: “Giovanni, anche se non ci conosciamo, ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. E non è tardato ad arrivare la risposta del compositorre e pianista che ha scritto “Ciao Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso messaggio. Spero a presto, Giovanni”.

Una battaglia che li vede vicini, nonostante non si conoscano. Fedez nei mesi scorsi è stato operato per l’asportazione di un raro tumore neuroendocrino del pancreas e ha raccontato senza filtri e senza paura la sua malattia. Ora anche Giovanni Allevi ha deciso di non nascondere cosa sta accadendo nella sua vita. E l’abbraccio di fan e personaggi del mondo dello spettacolo non è tardato ad arrivare. Anche questo fa bene nei momenti difficili: sapere di non essere soli. Ora Giovanni indietreggia, ma solo per prendere la rincorsa!