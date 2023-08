Gianni Morandi, concerto improvvisato in aereo: sorpresa e gioia in cabina. Il video

Gianni Morandi ha improvvisando un concerto in aereo. Insomma, immaginatevelo: siete comodamente (più o meno) seduti al posto segnato sul vostro biglietto, vis state preparando ad atterrare nel luogo delle vostre agognate vacanze oppure state tornando alla quotidianità dopo le ferie e così, di punto in bianco, un uomo grande e grosso si alza a prende in mano l’altoparlante. Il “nonno” più amato d’Italia ha fatto proprio così, in un lampo di quella grinta a cui ormai ci abituati. Ma capiamo insieme come è andata.

Gianni Morandi: concerto in aereo a sorpresa

Il cantante di Monghidoro, nei pressi di Bologna, è salito sull’aereo e ha preso in mano l’altoparlante di solito utilizzato dalle hostess per gli annunci di routine. Fatto ciò ha annunciato: “Devo fare una cosa che non si fa mai”. Dopodiché il 78enne più arzillo che ci sia ha cominciato a cantare, allietando tutti i presenti con le sue canzoni che hanno fatto la storia, a partire da “C’era un ragazzo”. La performance è stata ripresa da decine e decine di telefonini (quando mai capita una cosa del genere?) e i video che hanno immortalato l’esibizione hanno fatto subito il giro del web. “L’eterno ragazzo” ha così improvvisato uno show che gli ignari passeggeri del volo difficilmente dimenticheranno.

“Le sapete tutte”, ha poi esclamato, vedendo che tutti sull’aereo stavano cantando. Da “C’era un ragazzo” a “In ginocchio da te”, Gianni Morandi ha dato spettacolo a bordo di un aereo di linea in viaggio. Ma non è certo la prima volta che l’artista bolognese spiazza tutti: già in passato aveva intrattenuto i passeggeri di un volo di linea con la sua chitarra tirata fuori al momento giusto.

Qualcuno ha commentato il video postato dal giornalista e creator digitale Salvo Sottile sul suo account Instagram: “Chi dice giù il telefono godetevi il momento, ma capite che chi sta registrando lo fa perché vuole avere impresso un ricordo di quel momento. Il bello dei telefoni con la videocamera è proprio questo, che ci permettono di imprimere per sempre un ricordo di ciò che viviamo”. E ancora: “Grande uomo ,grande cantante come lui pochi c e ne sono tanti dovrebbero prendere esempio da lui 😍”. Tutti in qualsiasi caso concordano: a conquistare è l’umiltà con il quale il cantante si è concesso alle loro riprese.

I concerti improvvisati del cantante bolognese

Non è la prima volta che Gianni improvvisa un concerto per i passeggeri di un volo. Lo stesso era successo su un volo partito da Bologna e diretto a Cefalonia. Ad un certo punto Gianni Morandi ha infilato la chitarra a tracolla e improvvisato un concerto ad alta quota. “I passeggeri sono letteralmente impazziti”, aveva raccontato a Sky Tg24 il pilota del volo Blue Panorama, Alex Natale. Il quale ha raccontato com’è nata la performance del Gianni “nazionale”.

“Prima della partenza è voluto entrare in cabina di pilotaggio, dove abbiamo scambiato due parole e ci siamo fatti una foto. A un certo punto – continua Natale – il copilota ha raccontato a Morandi che ero stato un famoso dj e quindi di lì abbiamo iniziato a ridere e scherzare. Poi durante la crociera sono andato dentro per parlare ancora con lui e salutare la moglie. È stato in quel momento che lui ha preso la chitarra e ha iniziato a cantare. È stato molto bello, una cosa che non capita tutti i giorni”.