Gianni Minà, il ricordo di Fabio Fazio: “Ingiustamente dimenticato”

L’annuncio della scomparsa di Gianni Minà ha toccato tutti, dai famosi alle persone che hanno sempre stimato il suo lavoro di giornalista e documentarista. La sua è una figura che ha fatto la storia in questo campo: indimenticabili le sue interviste. Per l’ultimo saluto a Minà, in tanti hanno voluto dedicare un pensiero, una frase o, come nel caso di Fabio Fazio, un vero e proprio appello per non dimenticare il suo impegno, ma, anzi, rinnovarlo e farlo conoscere anche ai giovani, in modo tale che possa diventare una ispirazione.

Fabio Fazio ricorda Gianni Minà: l’appello

“Gianni Minà è stato ingiustamente dimenticato”, queste sono state le parole del conduttore Fabio Fazio, intervenuto durante RaiNews. “Ed è un grande peccato, non solo per lui, ma per tutti noi”. La notizia della morte di Minà è arrivata nella tarda serata del 27 marzo, a seguito di un comunicato fatto dalla famiglia.

“Stiamo perdendo la consapevolezza delle cose veramente importanti, che fanno non soltanto la storia della televisione, ma le cose che dovrebbero servire per fare la nostra storia quotidiana”, il ricordo di Fazio è stato intimo e doloroso al contempo, considerando che, come ha ammesso lui stesso, deve a lui parte del suo successo.

“La mia fortuna fu quella di imitare Gianni Minà”, ha raccontato durante l’omaggio al giornalista, dove non ha elogiato solo il suo lavoro, ma anche la sua persona e il modo con cui si rapportava gli altri. “Non era giudicante. Aveva questo atteggiamento di comprensione e di curiosità negli umani”, Fazio ha elogiato proprio questa caratteristica, tipica dei grandi esseri umani, di non fermarsi alle apparenze, di non giudicare le debolezze, ma di accoglierle e comprenderle.

Addio a Gianni Minà: il saluto dei vip, da Mara Venier a Enrico Mentana

Minà, che si è spento a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca, è stato ricordato da alcuni dei volti più noti dello spettacolo e della televisione, tra cui Mara Venier, Fiorella Mannoia, Enrico Mentana. La conduttrice di Domenica In ha condiviso poco dopo la notizia della sua scomparsa un post su Instagram, uno scatto del giornalista e una didascalia: “Ciao, Gianni”.

Profondo è il dolore di Fiorella Mannoia, che ha salutato un amico. “Al quale volevo un gran bene, un giornalista e un uomo integro, perbene, onesto. Oggi è un giorno di dolore enorme”, ha scritto su Instagram. Tanti i messaggi di affetto rivolti a Minà, nel ricordo del suo apporto alla cultura.

Per omaggiare il giornalista, Enrico Mentana ha scelto uno scatto storico insieme a Robert De Niro, Muhammad Ali, Sergio Leone e Gabriel García Márquez. “Per far capire a un giovane chi fosse, chi sia stato Gianni Minà (…), questa foto varrebbe più di una lunga biografia. Questo è tanto altro, da Fidel a Maradona.

Al ricordo si è unito anche Renzo Arbore: “Curioso e gentile, i grandi non sapevano dirgli di no”, e da qui possiamo capire la maestria di un giornalista che ha fatto la storia e che non potrà mai essere dimenticato. “Era una colonna della Rai, come me non l’ha mai tradita”, ha aggiunto Arbore. “Il servizio pubblico gli deve tanto, è stato un innovatore”.