GF Vip, la Orlando contro Dayane Mello: “Ormai ti ho smascherato...

A Capodanno, l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip sembrava essersi ormai stemperata, ma a quanto pare si è trattato solo di una tregua momentanea. Sono già ricominciate le liti, come quella tra Stefania Orlando e Dayane Mello: le due hanno avuto un durissimo battibecco.

La discussione è nata da un’incomprensione: la Orlando avrebbe rivelato alla sua coinquilina Dayane di voler proseguire questo lungo percorso al GF Vip assieme alle persone con cui ha condiviso l’avventura sin dall’inizio. La Mello però ha riportato il suo discorso in maniera distorta parlando con le due new entry, Carlotta Dell’Isola e Cecilia Capriotti, suscitando grandi polemiche. Le quattro gieffine si sono così sedute a letto per affrontare il discorso, cercando di fare chiarezza, e in poco tempo gli animi si sono scaldati.

“Se io ti dico: ‘Io vorrei che le persone che hanno iniziato con me vadano avanti, perché ci sto in buoni rapporti’, tu non puoi riportare: ‘Stefania nomina i nuovi’. Questo è strumentalizzare una frase che io ti ho detto” – ha cercato di spiegare Stefania Orlando – “Hai riportato la mia frase in modo distorto, secondo me è un colpo basso, non è una cosa carina quella che hai fatto”. Dayane si è giustificata, dichiarando di aver capito male e di non aver comunque fatto del male a nessuno.

In un attimo, i toni si sono accesi: “Non so se fai le cose con troppa leggerezza oppure se sai perfettamente quello che stai facendo” – ha dichiarato Stefania. Poi si è alterata: “Tu hai rapporti con chi ti conviene. Hai rapporti con tutti, tu non sai neanche che cosa significhi essere amiche. Tu non conosci proprio il senso dell’amicizia. Guardi soltanto te, guardi solo quello che conviene a te. Tu questo fai. Dayane, smettila. Ormai ti ho smascherato, ho capito chi sei”.

Lo scontro è proseguito ancora per qualche minuto, poi la modella brasiliana ha lasciato la stanza. E a quel punto la Orlando si è lasciata andare alle lacrime: “Io voglio stare a posto con me”. Carlotta e Cecilia si sono prodigate per consolarla, spiegandole che la loro stima nei suoi confronti non diminuisce certamente per colpa di una nomination. Ma Stefania ha continuato a rimuginare sul “colpo basso” di Dayane, considerandola ben consapevole di quello che stava facendo.